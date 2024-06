PPK a Keiko: “fregaste al Perú”

EXPRESIDENTE LE RECUERDA A LIDERESA DE FUERZA POPULAR QUE ELLA ES LA CAUSANTE DE LA CRISIS POLÍTICA

Y asegura que la Justicia lo investiga por ser ‘gringo’

Las elecciones del 2016 dejaron una huella imborrable para la historia del país. Para muchos, el no reconocimiento de Keiko Fujimori al triunfo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en las urnas fue la génesis de todas las crisis políticas que sufre hasta el día de hoy nuestra Nación. Y eso es algo que el propio PPK lo ratifica.

En una entrevista concedida para el diario El Comercio, la lideresa de Fuerza Popular (FP) ‘fregó al país’ por no respetar el resultado de las elecciones en las que ella perdió; sobre todo contra él y contra Pedro Castillo, en el 2021.

Además, fue enfático al afirmar que Keiko no debería volver a postular a la presidencia: “Yo creo que no, le abrió la puerta a Castillo y le abrirá la puerta a Antauro. Keiko fregó al Perú. Por eso la gente no le da el triunfo”, indicó.

Asimismo, calificó a Keiko como una persona “con problemas” y que proviene de una ‘familia disfuncional’.

“La he visto unas cuantas veces, pero creo que Keiko tiene algunos problemas. Creo que tiene un complejo de dominación. Ella obviamente sufrió mucho por lo que le pasó a su mamá. Es una familia un poco disfuncional. Y mira ahora, en cada elección, los fujimoristas tienen menos; pero como todos están fraccionados siguen siendo el partido más importante”, comentó Kuczynski.

Finalmente, el procesado por recibir pagos de parte de la empresa Odebrecht indicó que la Justicia peruana lo ‘persigue por ser gringo’.

“Porque soy gringo, intelectual, represento a una élite económica, aunque no tengo un dólar hoy. Es envidia, celo, resentimiento. Los fiscales sí viven como pachás, con autos de lujo, propiedades por todos lados. Eso se tendrá que investigar”, dijo.

Califica a Martín Vizcarra como ‘mentiroso’ y como un error el haberlo incluido en su plancha presidencial. “Fue un gravísimo error ponerlo en la plancha. Es una persona que no dice la verdad, que miente mucho”, acotó.