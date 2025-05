Premier Adrianzén: Renunció para evitar que lo censuren

CASI TODAS LAS BANCADAS YA LE HABÍAN BAJADO EL DEDO A PESAR QUE DINA AYER JURAMENTÓ A NUEVOS MINISTROS DE ECONOMÍA, MTC Y DEL INTERIOR

Gustavo Adrianzén renunció anoche a la presidencia del Consejo de Ministros, así lo confirmó en una conferencia de prensa, solo unas horas después de que el gabinete que lideraba fuera modificado y cuando casi todas las bancadas habían declarado que apoyaban su censura que iba a ser vista hoy en el Pleno del Congreso.

Ayer después que la presidenta Dina Boluarte juramentó a nuevos ministros, la bancada fujimorista Fuerza Popular señaló que votaba a favor de la moción de censura contra Adrianzén y exhortó a Dina Boluarte a que realice de inmediato los cambios necesarios en su Gabinete con “profesionales preparados y comprometidos con el país”.

Boluarte tomó juramento a Raúl Pérez Reyes como nuevo ministro de Economía y Finanzas en reemplazo de José Salardi. También juraron Carlos Malaver Odias en el Ministerio del Interior y César Sandoval en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En una inesperada ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno y a un día del debate de las cuatro mociones de censura Gustavo Adrianzén, Boluarte dispuso que Raúl Pérez-Reyes deje el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para convertirse en el nuevo ministro de Economía y Finanzas, en reemplazo de José Salardi, quien estaba en el puesto desde el 31 de enero de 2025.

Carlos Malaver asumió el Ministerio del Interior (Mininter), reemplazando a Julio Díaz Zulueta, y César Sandoval —con un fuerte vínculo con el partido Alianza Para el Progreso (APP)— fue nombrado en el MTC.

“¡Renuncia o lo censuramos!”

Norma Yarrow, congresista de la bancada de Renovación Popular, utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con los cambios en el gabinete. A su parecer, quien debió ser reemplazado es el premier Adrianzén.

“¿Y Adrianzén para cuándo? ¡Renuncia o lo censuramos! ¿Con quién han negociado estos cambios? El problema está en la Presidencia del Consejo de Ministros y hasta ahora usted, Dina Boluarte ¿no se da cuenta?”, se lee en su publicación en X, plataforma antes conocida como Twitter.

Por su parte, José Jerí, parlamentario de Somos Perú, lamentó que el Congreso tenga que subsanar los problemas que deja sin resolver el Ejecutivo, deslizando su postura de censurar al primer ministro.

“Una vez más, el Congreso asume la tarea que el Ejecutivo no ha sabido hacer. Oxigenar el gabinete no basta si no se cambia desde la cabeza. Mañana decidiremos entre estabilidad o resultados. Siempre pensando en el Perú”, posteó Jerí.

Ante los nuevos cambios del gobierno, desde la bancada de Renovación Popular expresaron su rechazo a “la falta de liderazgo e incapacidad demostrada permanentemente por la presidenta de la República Dina Boluarte y su premier Gustavo Adrianzén Olaya, para combatir eficazmente la criminalidad organizada que viene azotando cada día y con más fuerza a nuestro país”.

En tanto, Alianza Para el Progreso (APP) anunció que iniciará acciones disciplinarias en contra del nuevo titular del MTC, César Sandoval, por aceptar el cargo sin coordinarlo con las autoridades del partido en el cual milita.

Acción Popular también se sumó a los requerimientos de las otras dos bancadas sobre la salida de Adrianzén. Asimismo, cuestionaron la juramentación de tres ministros de Estado.

Por su parte, desde la bancada de Podemos Perú señalaron también que estaban a favor de la censura de Gustavo Adrianzén, por su “incapacidad” en la reactivación económica y lucha contra la inseguridad ciudadana.