Premier pegalón lanza amenaza al Congreso

Luego de ser señalado como una persona violenta debido a una denuncia donde se le acusa de haber golpeado a su esposa y a su hija, el premier Héctor Valer brindó una conferencia de prensa en la que negó dichas inculpaciones.

HÉCTOR VALER NEGÓ ACUSACIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR Y PRÁCTICAMENTE EXIGIÓ AL CONGRESO QUE LE OTORGUE EL VOTO CONFIANZA A SU GABINETE.

“Estas denuncias son falsas, están totalmente desvirtuadas. Aquí tengo estos documentos donde se prueba que no hay una sentencia, yo no estoy sentenciado por eso. El día que me descubran que yo tenga una sentencia por violencia familiar, ese día renunciaré”, dijo el presidente del Consejo de Ministros.

Además, Valer mostró a los medios de prensa unas imágenes donde aparece junto a su hija, indicando que estas serían pruebas de que nunca le pegó.

“Aquí mi hija me envía saludos por mi cumpleaños y me dice que me ama. Qué hija que vive que ha recibido golpes le dice eso a su padre”, intentó defenderse.

De otro lado, tras ser consultado ante una posible negativa del voto de confianza del Legislativo, dijo que se inmolará por el mandatario Pedro Castillo y que se convertirá “en la primera bala de plata” para cerrar el Congreso.

“Yo voy a poner el pecho por el presidente Castillo y si el Congreso no me da la confianza, entonces me iré. Pero con eso me convertiré en la primera bala de plata que usarán. Y si el Congreso vuelve a negar la confianza a otro Gabinete, entonces el presidente Castillo tendrá que cerrar el Congreso, tal y como lo dice la Constitución”, aseveró.