Presidenta organizó fiesta secreta en Palacio mientras el Perú se desangra

CELEBRACIÓN POR SUS 63 AÑOS JUNTO A MINISTROS PARA ZAPATEAR AL RITMO DE MÚSICA ANDINA

La presidenta Dina Boluarte celebró su cumpleaños número 63 con una fiesta privada en la residencia oficial del Palacio de Gobierno, el pasado 30 de mayo por la noche, según un informe difundido por Cuarto Poder.

A pesar de que no figuraba actividad oficial en la agenda oficial, la jefa de Estado llegó de forma inesperada a la sede del Ejecutivo. El evento, programado para las 21:00 horas, se desarrolló con estrictas medidas de reserva. Invitados y músicos ingresaron por la Puerta 6, un acceso lateral que no cuenta con registro de entradas ni salidas. Entre los asistentes figuraron altos funcionarios como el canciller Elmer Schialer, el exministro del Interior Juan José Santiváñez, el ex premier Gustavo Adrianzén y el vocero presidencial Freddy Hinojosa. El actual jefe del gabinete, Eduardo Arana, acudió sin dejarse ver ante las cámaras.

La celebración incluyó presentaciones de música andina y un banquete con platos como caja china. El uso de teléfonos móviles estuvo prohibido.

De acuerdo con el reportaje, la organización del evento recayó en Carmen Giordano, asesora del Gabinete Técnico de la Presidencia, amiga cercana de Boluarte y actual testigo del Rolexgate.

El titular de Justicia, Juan Alcántara, entregó una joya como obsequio, pese a que inicialmente negó que hubiera celebración. Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, expresó públicamente sus buenos deseos para la mandataria.

A la celebración acudieron ministros, exfuncionarios y asesores cercanos, ingresando por accesos laterales sin registros formales

“El regalo (para la presidenta) es mi trabajo que realizo día a día. (Le deseo) que siga conduciendo los destinos del Perú y que defienda la democracia, y que la dejen acosar políticamente”, dijo un ministro cuando fue abordado el dominical.

Según fuentes oficiales citadas en el informe, a la medianoche un grupo de mariachis llegó de forma sorpresiva para cantarle las mañanitas. Los músicos ingresaron en un vehículo polarizado, con el fin de evitar exponerse a la prensa. La fiesta concluyó alrededor de la 1:00 horas. Los ministros abandonaron el lugar a pie por la calle Desamparados y rápidamente abordaron sus vehículos.

La celebración tuvo lugar en un contexto político delicado, mientras Boluarte enfrenta investigaciones fiscales, una desaprobación ciudadana sin precedentes y un voto de confianza aún pendiente para el gabinete ministerial. El evento ocurrió mientras la presidenta enfrenta investigaciones fiscales, una fuerte desaprobación ciudadana y un voto de confianza pendiente para su gabinete