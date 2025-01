‘Puma’ Carranza a Miguel Trauco: «Me incomoda un poco»

El reconocido ídolo de Universitario, José Luis ‘Puma’ Carranza, expresó su asombro al enterarse de que Miguel Trauco se unirá a Alianza Lima para la temporada 2025. La noticia de la incorporación del lateral izquierdo a la tienda aliancista.

El lunes 30 de diciembre se dio a conocer que Miguel Trauco se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2025. A pesar de su ferviente afición por Universitario, equipo con el que jugó en 2016, su incorporación a La Victoria se concretará con la firma del contrato, lo que se espera ocurra en breve.

La noticia ha generado diversas reacciones, entre ellas la de Carlos Zambrano, quien expresó su opinión sobre el posible fichaje. Además, el ‘Puma’ Carranza también se mostró algo sorprendido por la posibilidad del traspaso, dada la historia de Trauco con Universitario.

Llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima

«Me he quedado impresionado porque vi que habían equipos interesados como Cienciano», dijo en un comienzo. Luego, recordó algunos jugadores que pasaron de Universitario a Alianza Lima como Marko Ciurlizza y Eduardo Esidio en 2001.

«Cada uno lo toma de manera personal. Yo, por ejemplo, si la ‘U’ me da la oportunidad de irme, si no me quiere, yo soy un trabajador y lo respeto. Ciurlizza creo que tuvo un problema con la dirigencia y por eso se fue, ahí se fue también Esidio y otros jugadores, pero uno respeta», señaló.

¿En qué equipos ha jugado Miguel Trauco?