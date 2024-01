Qué le depara el 2024 a Shakira

Vidente asegura que la cantante aún no habría olvidado a su ex

La cantante colombiana, Shakira, tuvo un año bastante movido, hablando de su vida personas, esto debido a su separación con Gerard Piqué y y la tenencia de sus hijos. Ahora el reconocido vidente español, Joao habló sobre cómo le irá a la colombiana tanto en el amor, como en la prosperidad, según la baraja de sus cartas.

En una entrevista con el programa Zapeando, el Maestro Joao comentó que Shakira tendrá un incremento económico considerable, que incluso superará lo que hizo este 2023. Como se recuerda, el año pasado la cantante aumentó varios ceros a sus cuentas bancarias tras su colaboración con Bizarrap en la que puso en jaque a su ex Piqué.

“Le sale la carta del mundo que es la carta más importante de la baraja. Eso significa que tiene éxito en la salud, en el amor, en el dinero, en el trabajo, en todo… El ciclo que le espera es de súper dinero”, comentó el vidente.

Leer también [Yiddá Eslava tras su separación: “La verdad siempre sale a la luz”]

El Maestro Joao también habló

Sobre la vida amorosa de Shakira. Considera que la cantante todavía no puede olvidarse de su ex, Piqué. Incluso, aseguró que el 2024 será un año tranquilo para ella.

“Todavía no se ha olvidado de Piqué. De relación de pareja nada. Al principio de la primavera estará metida en un escándalo tremendo, pero no tiene por qué ser ella la culpable”, explicó.