¿Qué puede hacer un ordenador de gama baja?

Los ordenadores se han convertido en una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. Sin embargo, no todos los dispositivos tienen la última tecnología o las especificaciones más potentes. Pero, ¿significa esto que un ordenador con bajas especificaciones es inútil? ¡Por supuesto que no! Aunque es posible que no puedan manejar tareas extremadamente intensivas, hay un amplio abanico de actividades y aplicaciones que estos ordenadores pueden gestionar perfectamente.

Uso básico y navegación web

Uno de los usos más comunes para un ordenador es la navegación por internet. Aunque sitios web con grandes cantidades de contenido multimedia pueden ser un desafío para equipos más antiguos, la mayoría de las páginas web, especialmente aquellas diseñadas de forma responsiva, se cargan sin problemas. Las tareas básicas como leer correos electrónicos, explorar redes sociales o incluso ver videos en plataformas como YouTube, generalmente son accesibles para ordenadores con especificaciones más bajas.

Por supuesto, es esencial tener en cuenta la capacidad de la memoria RAM y el espacio en disco duro. Mantener abiertas múltiples pestañas o aplicaciones puede ralentizar la máquina, por lo que es recomendable enfocarse en una tarea a la vez.

Suite ofimática y productividad

Los programas de procesamiento de texto, hojas de cálculo y presentaciones, como los ofrecidos por Microsoft Office o Google Workspace, son sorprendentemente eficientes en ordenadores de especificaciones más bajas. Estos dispositivos pueden ser perfectos para estudiantes o profesionales que necesiten realizar tareas básicas de redacción, análisis de datos o diseño de presentaciones sin invertir en un equipo de alta gama.

Además, el almacenamiento en la nube, como Google Drive o Dropbox, puede ser una solución perfecta para aquellos con espacio limitado en disco. Estos servicios permiten guardar documentos en línea, liberando espacio en el dispositivo y asegurando que los archivos estén accesibles desde cualquier lugar.

Aprendizaje y educación en línea

El e-learning ha tomado un papel protagonista en los últimos años. Para aquellos que buscan adquirir nuevas habilidades o simplemente aprender algo nuevo, plataformas como Coursera, Udemy o Khan Academy ofrecen cursos en una variedad de temas. La mayoría de estas plataformas están optimizadas para funcionar en ordenadores con especificaciones más bajas.

Los videos educativos, cuestionarios interactivos y lecturas recomendadas suelen ser lo suficientemente ligeros como para no sobrecargar la máquina. Aunque es posible que los programas de diseño gráfico o codificación requieran más potencia, muchos cursos de humanidades, ciencias sociales o incluso ciencias básicas son completamente accesibles.

Entretenimiento online

No todo es trabajo y estudio; también hay espacio para el entretenimiento. Aunque es improbable que un ordenador con bajas especificaciones pueda manejar los videojuegos más recientes, existen muchos juegos clásicos y aplicaciones de entretenimiento que son adecuadas. A día de hoy, muchas plataformas de casino en línea ofrecen algunos de estos juegos clásicos del pasado, pero con versiones más renovadas y con nuevas características. El póker, sin ir muy lejos, ha visto como su número de jugadores ha ido en aumento, mientras que los cambios en el juego de la ruleta que ofrecen algunas versiones solo disponibles en internet han dado pie a una nueva jugabilidad. Para conseguir una experiencia más inmersiva, a estos dispositivos aún se les puede conectar cascos para tener una mayor calidad de sonido, algo que puede ser clave y que, ante la menor presencia de puertos USB en los ordenadores de más alta gama, puede hacer que estos sean incluso más interesantes para los juegos menos exigentes, como los de casino.

Reproducción de medios y streaming

Por último, pero no menos importante, la reproducción de medios. Escuchar música, ver películas o series, y disfrutar de podcasts son actividades que, generalmente, un ordenador con bajas especificaciones puede manejar. Plataformas como Spotify, Netflix o Amazon Prime Video ofrecen opciones de calidad baja para aquellos con conexiones a internet más lentas o hardware menos potente.

Sin embargo, es esencial tener en cuenta que, al igual que con la navegación web, intentar hacer multitarea (como ver una película mientras se tienen múltiples pestañas abiertas) puede ralentizar el ordenador. Es aconsejable cerrar aplicaciones innecesarias y concentrarse en la tarea en cuestión para disfrutar de una experiencia sin interrupciones.