¡Qué tal payasada!

ABOGADO DE PEDRO CASTILLO SEÑALA QUE VIDEOS DEL GOLPE DE ESTADO “PODRÍAN HABER SIDO HECHOS CON IA O ACTORES”

Durante el juicio del expresidente Pedro Castillo, su abogado Ricardo Hernández Medina dejó a todos con la boca abierta cuando presentó ante el tribunal la hipótesis de que los videos difundidos sobre el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre del 2022 podrían haber sido manipulados mediante inteligencia artificial (IA).

También sugirió que el video pudo haber sido protagonizado por actores, que hacían del exmandatario y Betssy Chávez, debido a la avanzada tecnología de edición disponible hoy en día. “Puede ser él, puede ser un actor”, afirmó Hernández Medina, indicando que no hay un reconocimiento directo de voz ni imagen del exmandatario durante la emisión del mensaje.

Sin embargo, la defensa de Castillo no ha presentado evidencia o análisis técnicos que respalden el argumento con el que busca poner en duda la validez probatoria. De hecho, hasta su propio defendido lucía bastante sorprendido mientras lo escuchaba.

“Podemos leer que es un acta de transcripción de información de fuente abierta, una prueba preconstituida que no cumple con los requisitos para siquiera ser tomada en cuenta. Sobre lo narrado por los actores, se menciona el nombre del señor José Pedro Castillo Terrones, el nombre de Betssy Chávez que supuestamente forman parte de esta narrativa y este momento, pero no existe un reconocimiento de voz ni de imagen. No fue citado para dar fe con respecto a que es él. Yo puedo observarlo, pero puede ser él o puede ser un actor. Hoy en día con la inteligencia artificial todo se puede modificar”, indicó. Mencionó que no existen pericias que corroboren que lo transcrito por parte del Ministerio Público sea de los actores que mencionan.

En otra parte de la audiencia, el exmandatario alegó estar secuestrado. “El golpe no lo hizo Pedro Castillo, lo han hecho los que desgraciadamente…el Perú que está emboscado con un tema delincuencial cómo puede combatir la delincuencia si el delincuente está en su curul”, expresó en el marco del proceso judicial que enfrenta.

Castillo Terrones, quien se autodenomina “presidente secuestrado”, solicitó que se emita la sentencia de inmediato y reiteró su negativa a aceptar los cargos, mientras la Fiscalía solicita una condena de 34 años de prisión en su contra.