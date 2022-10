¿Quién es el máximo goleador de Perú?

En Latinoamérica el fútbol es un deporte muy popular y, a pesar de que se asocian países como Brasil y Argentina, es Perú el que cuenta con los mayores aficionados, incluso obtuvo el premio FIFA The Best en el 2018. Seguir el fútbol peruano no solo se trata de ver o ir a los partidos las apuestas también son muy populares, estás combinan la diversión del deporte con la capacidad de ganar dinero. Para ello conocer quiénes son los máximos goleadores y otra información como la que encuentras en bonos sin deposito peru puede ser de mucha ayuda, a continuación, te explicamos todo al respecto.

Mejores jugadores de la selección de fútbol de Perú

La selección de fútbol de Perú, también llamada blanquirroja ha tenido una temporada algo difícil con altas y bajas, sin embargo, en general, ha tenido una buena actuación. Para que la selección de fútbol de Perú destaque es importante que también lo hagan sus jugadores y dentro de esta existen algunos que resaltan por su buen desempeño.

Conocer a los máximos goleadores de la selección de fútbol de Perú permite lograr buenos pronósticos, por lo que, si planeas apostarle a la misma este pude ser un dato útil. Por otro lado, existen opciones de apuestas individuales como al mejor jugador o al primer goleador, por lo que conocer cuáles son aquellos que destacan del resto puede ayudar. En la actualidad los mejores jugadores son:

Christian Cueva, quien a pesar de no ser centro delantero ha sido el protagonista de múltiples goles en eliminatorias de la temporada. Alexander Callens , zaguero implacable que se convirtió en un punto clave en la defensa de la selección. Pedro Gallese, implacable portero que se ganó un puesto entre los mejores al salvar a Perú en múltiples oportunidades. Gianluca Lapadula, otro destacado goleador de la temporada que finalmente ha sido confirmado como titular

Máximos goleadores peruanos de todos los tiempos

Si eres aficionado al futbol peruano seguro te resulta interesante conocer quienes destacan como los máximos goleadores. Esto te ayuda a entender mejor el desempeño del equipo y como ha sido su desarrollo con el tiempo.

Son casi 100 años de la selección y muchos los jugadores que han calificado como máximos goleadores portando la camiseta blanquirroja y, entre estos se pueden mencionar:

Paolo Guerrero, con 39 goles marcados en 103 partidos. Jefferson Farfan, quien posee 27 goles en 102 partidos. Teófilo Cubillas, poder un récord de 26 goles en 81 partidos. Teodoro Fernández, con 24 goles en tan solo 32 partidos. Claudio Pizarro, en 85 partidos ha logrado 20 goles.

Mejores opciones para apostar al Fútbol peruano

Si eres aficionado al futbol peruano seguramente querrás apostarle al mismo. Para apostar al futbol peruano no solo es importante conocer los jugadores destacados del mismo, también es fundamental seleccionar una buena casa de apuestas.

Elegir de manera correcta dónde apostar al futbol peruano puede tener muchos beneficios y marcar la diferencia en tus resultados. A pesar de que aún no existe una regulación clara en relación a las apuestas deportivas, son muchas las opciones disponibles con diferentes ofertas y características. Entre las mejores alternativas para apostar al futbol peruano destacan:

Betsson, quien goza con una larga trayectoria de más de 20 años operando en la web, excelente reputación, no solo en Perú sino a nivel mundial y para el fútbol es una de las mejores alternativas.

Betfair, resalta por su gran variedad de apuestas, incluyendo de contrapartida e intercambio.

Bet365, con millones de apostadores a nivel mundial es una de las primeras casas de Perú y una de las mejores con opciones como apuestas en vivo.

1XBet, destaca por su versatilidad y gran variedad de opciones para apostar al futbol peruano y a toda clase de ligas y deportes.

InkaBet, aunque aún no cuenta con la trayectoria y experiencia de las anteriores es la primera casa de Perú con excelentes cuotas y buenas opciones de apuestas.

Eventos deportivos en Perú en 2023

Existen diferentes eventos deportivos en Perú en 2023 a tener en la mira, entre estos destaca el mundial sub 17 de la FIFA que tendrá lugar en este país y que es uno de los eventos deportivos en Perú en 2023 que genera mayores expectativas. Así que, a pesar de que está selección no tuvo la oportunidad para el mundial Qatar 2022, la selección sub17 podrá medirse en casa con el resto de equipos del mundo. También la copa Perú es otra alternativa a seguir y que resulta muy prometedora para los amantes del fútbol nacional.

Por otro lado, no todos los eventos deportivos en Perú en 2023 se tratan de fútbol, Lima será sede del campeonato mundial de tiro paradeportivo, por lo que las opciones para ver y apostar son muy diversas para toda clase de fanáticos.

El fútbol en Perú es el deporte por excelencia por lo que han habido grandes exponentes del mismo a lo largo de los años que han dejado la selección de futbol del país en lo alto y conocerlos puede ser interesante y muy útil al momento de hacer apuestas individuales.