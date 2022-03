Rafael Amaya, el verdadero ‘Señor de los cielos’

Rafael Amaya dio vida a Aurelio Casillas, el capo de la droga más estratega e inteligente de México en “El señor de los cielos”. Esta serie de Telemundo llegó a Netflix y nadie pudo negar su popularidad en la plataforma. Su éxito fue tal que tuvo 7 temporadas y acá te contamos la historia real del personaje principal de la serie.

ACTOR MEXICANO LE DIO VIDA A ESTE NARCO Y NO DESCARTA HACERLO NUEVAMENTE

¿Quién es “El señor de los cielos” en la vida real?

El narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes sirvió de inspiración para la serie “El señor de los cielos”. Él controlaba el ‘Cártel de Juárez’ y se consideraba el líder de las operaciones en América del Norte, tanto así que recibió el apodo del ‘Rey del oro blanco’ por la coca y durante su época, era muy respetado por los cárteles más representativos del país azteca: Juárez, Golfo, Sinaloa y Tijuana

Después de que murió Pablo Escobar en Colombia, el cártel de Amado Carrillo se convirtió en el principal proveedor de cocaína. A diferencia del ‘Patrón’, Carrillo se mantenía en perfil bajo y eso llevó a que dominara el negocio.

El narcotraficante corrompió a muchas autoridades como el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, dos meses antes de que muriera Amado Carrillo, se conoció que trabajaba para el narco. De acuerdo con los informes de la DEA, Carrillo ganaba de alrededor de 300 millones de dólares semanal y el 1% de esa cantidad servía para pagar los sobornos

¿Por qué le decían “El señor de los cielos”?

Amado Carrillo era buscado por la policía y por la DEA, pero era muy escurridizo, así que no era fácil atraparlo. Se le conocía como “El señor de los cielos” debido a la gran flota de aviones (Boeing 727) y avionetas que tenía, este transporte le sirvió para poder pasar la droga de México a Estados Unidos y sabía cómo hacer para que los radares no lograran fijarlo como punto

¿Cómo murió Amado Carrillo?

Seis años tuvo que pasar para que Amado Carrillo estuviera en la cima del narcotráfico. Era discreto con su estilo de vida. No obstante, después de que escapara del atentado en su contra el 24 de noviembre de 1993, “El señor de los cielos” estuvo en la mira de las autoridades. Como ya tenían una imagen suya y era reconocible, en 1997 llegó a la clínica Santa Mónica, una de las más exclusivas de Polanco en la Ciudad de México, para realizarse una cirugía plástica. La operación estaba a cargo del reconocido médico Ricardo Reyes.En medio de la intervención, Amado Carrillo falleció debido a “la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico”, es decir, era alérgico a este medicamento, según el informe de la autopsia de ese entonces.

Una semana después de su muerte su cuerpo fue mostrado públicamente. Estaba vestido con un traje azul y camisa blanca, pero un detalle despertó las sospechas de que era un doble. El cadáver tenía aún el bigote negro que Amado solía llevar.

José Luis Rodríguez “El Chiquilín” fue el primer sospechoso ya que trabajaba para el capo del ‘Cártel de Juárez’ y no lo volvieron. Si bien se pidieron estudios para saber la verdadera identidad, no encontraron resultados fehacientes de que se trataba verdaderamente de Amado Carrillo. Actualmente, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no tiene pruebas de la muerte del capo. Hasta se tejieron versiones de que está en el programa de Protección a Testigos de la DEA.

Sin embargo, cuatro meses después de la muerte de “El señor de los cielos”, los médicos que participaron en la cirugía fueron torturados y asesinados, la policía encontró los cuerpos en cilindros con cemento.

Le puede interesar [Tom Hardy: el actor de Hollywood amante de los perros]

¿Quién es el nuevo “Señor de los cielos”?

Después de la muerte de Aurelio Casillas, quien toma la batuta es su medio hermano Amado Casillas, ahí se relaciona con la historia real, pero no con el personaje principal. Su participación en la séptima temporada de “El señor de los cielos” es vital ya que Ismael no puede ser el capo debido a la falta de experiencia, así que le cede el lugar a su tío.

Este papel interpretado por el actor chileno Matías Novoa toma un puesto importante en la producción.

¿Cuándo sale la 8° temporada de ‘El señor de los cielos’?

El actor Rafael Amaya regresará a la actuación después de haber firmado un nuevo contrato con Telemundo. El popular ‘Aurelio Casillas’ realizará varios proyectos, pero sus fanáticos comenzaron a especular que también podría tratarse de la octava temporada de “El señor de los cielos”.

Leer también [Andy polo hace caer la ley a Magaly Medina]

¿Es posible que regrese a este narco serie?

La respuesta es sí. El acuerdo permite que siga trabajando en las producciones que tengan que ver con ese canal ya sea en lo que estaba trabajando o algo nuevo.

A pesar de que Telemundo no ha confirmado si Rafael Amaya volverá a protagonizar a ‘Aurelio Casillas’ en “El señor de los cielos”, hay una gran posibilidad debido a que el mismo actor dejó entrever que “pronto veremos al narco de Sinaloa”.