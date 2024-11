Rafael Fernández: «Karla Tarazona es parte de mi pasado»

El empresario Rafael Fernández ha desmentido los rumores que indicaban que su relación con la conductora Karla Tarazona terminó debido a una infidelidad.

Rafael Fernández se pronunció sobre su relación con Karla Tarazona, aclarando detalles sobre su ruptura y expresando su molestia por los rumores que circulan sobre una posible infidelidad. En particular, el empresario rechazó la versión que lo vincula con Vanessa Pumarica, una de las mejores amigas de Pamela Franco, asegurando que dicha información es completamente falsa y no tiene base en la realidad.

Fernández dejó claro que le molestó profundamente que se dejara entrever que engañó a Karla Tarazona, considerando injusto el enfoque que se le ha dado a su vida personal en los medios.

«Ya no (tengo a Karla en el corazón). Es parte de mi pasado, ya no hay nada», dijo al ser consultado sobre si siente o no algo por la conductora de ‘Préndete’.

Sobre el acercamiento de la presentadora de televisión con el cantante de cumbia Christian Domínguez, comentó que «todos merecen ser felices (…) Nosotros nos separamos por otra razón».

Rumores

Por su parte, Kurt Villavicencio (más conocido como Kurt), expresó su sorpresa ante el fin de la relación, señalando que no sabe en qué momento se acabó el amor entre Karla y Rafael. Villavicencio afirmó que siempre los vio como una pareja muy enamorada, por lo que el anuncio de su separación lo dejó sorprendido.