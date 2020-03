Duros con el maestro

Tras la difusión de unas imágenes donde se ve a Nolberto Solano saliendo de un reunió en plano Estado de Emergencia decretado por el gobierno, como medida de prevención al contagio del coronavirus, diversos personajes ligados al deporte se pronunciaron al respecto, mostrando su desacuerdo con la actitud del técnico peruano.

Uno de ellos fue Luis Horna, tenista que consiguió títulos importantes representando al Perú, entre ellos el Roland Garros, entre ellos Horna criticó fuertemente el accionar de Solano. “Esto es el colmo, es totalmente inaceptable. La gran mayoría del pueblo peruano está acatando la orden y ustedes en una fiesta. No me jod… Será que no ven las noticias, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Hay gente que no tiene agua ni para lavarse las manos, gente que está viviendo con 1 kilo de arroz y 1 kilo de papa para toda su familia y se quedan en cuarentena. Pretende pedirle a sus jugadores que no salgan antes de un partido”.

Horna no fue el único que tuvo duras palabras para “Ñol”. El papá de Kevin Quevedo publicó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook donde califica como vergonzoso lo hecho. “Qué vergüenza y mal ejemplo. En estado de emergencia y toque de queda”. Cabe recordar que Quevedo fue separado por indisciplina de la Selección Sub 23 por Solano, quien lo dejó sin opción de participar en el Preolímpico de Colombia.