Raúl Ruidíaz: ‘La Selección Peruana es un capítulo cerrado’

Raúl Ruidíaz afirmó que difrutó de la Selección Peruana y tuvo como compañeros a grandes jugadores.

El delantero Raúl Ruidíaz, quien actualmente se encuentra en Lima mientras define su futuro futbolístico, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su etapa en la Selección Peruana ha llegado a su fin. En una reciente entrevista, el atacante confirmó que ha tomado la decisión de cerrar su ciclo con la Blanquirroja, equipo con el que disputó el Mundial Rusia 2018.

“Creo que mi etapa con la selección ha concluido. Siempre estuve orgulloso de representar a mi país, pero siento que es momento de dar un paso al costado y dejar espacio a nuevas generaciones”, expresó Ruidíaz.

Agregó que no va más en la bicolor. «Sí, creo que sí. Ya está. Es un cambio de generación, viene chicos con mucha ilusión. No me veo en la selección más adelante», subrayó.

Ruidíaz también comentó sobre los centrodelanteros que hoy en día cuenta la Selección Peruana. «Hay de todo un poco. Lapadula, de mi edad. Está Valera, que me encanta», contó

Jorge Fossati sobre Raúl Ruidíaz

Jorge Fossati no llegó a utilizar al delantero Raúl Ruidíaz; sin embargo, aclaró que ello no se dio por la propia decisión de la ‘Pulga’.

“Hubo algunos jugadores que ni siquiera pudimos llegarlos a convocar, estoy hablando de Raúl Ruidíaz. Contó públicamente que cuando lo llamé en enero del año pasado, él fue muy sincero conmigo y me dijo que no estaba en condiciones de venir a la selección. Por una serie de motivos que son privados y punto, yo me los guardo”, mencionó el estratega.

“Yo jamás lo revelé cuando me criticaron todo el año por qué no traía a Ruidíaz. Yo jamás dije, él me dijo que no. Lo estoy diciendo ahora porque él lo dijo públicamente”.