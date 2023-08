Regresa a perú luego de veinte años el rey del reggae ‘ledesma’

Sus éxitos musicales como ‘Ansias’, ‘Chin a chin’, entre otros, son cantados por líderes de la música en el mundo.

Cantante dominicano llega con su tour ¨Mini Mini¨ del 17 al 30 de agosto

Ledesma, el precursor y llamado ‘Padre del reggae’ regresa a nuestro país luego de veinte años para realizar una gira nacional del 17 al 30 de agosto en nuestro país a la que ha denominado ‘Tour Mini mini’. Su primer show está programado para el sábado 18 en el festival Chim Pum Callao.

El artista es reconocido en el mundo por ser uno de los creadores del género urbano, en los años noventa obtuvo mucho éxito gracias a sus hits como ‘Chin a Chin’, ‘Ansias’, que marcó a toda una generación que lo recuerda con cariño. Ledesma radica en su país natal, República Dominicana y se ha dedicado a su familia y a grabar algunos temas que los mostrará a sus fans peruanos. El artista está emocionado de reencontrarse con sus seguidores.

“Me siento feliz de llegar a Perú porque siempre me recibieron con mucho cariño y estoy seguro que escuchan mis canciones. Será una gira llena de nostalgia, estoy seguro que las futuras generaciones también gustan de mi música y me siento feliz de reencontrarme con ustedes¨, sostuvo el popular artista.

ADMIRADOR DE JP ‘EL CHAMACO’

El cantante no es ajeno a la movida musical de nuestro país, conoce de las nuevas corrientes musicales y confiesa que le agrada los ritmos que ha fusionado JP ‘El Chamaco’. “Es un artista nuevo y me hace recordar en mis inicios cuando impuse el reggae, un ritmo que muchos no daban crédito. Es un muchacho talentoso y espero conocerlo a mi llegada a Perú¨, sostuvo el popular artista Ledesma quien llega a nuestro país para deleitarnos con sus mejores éxitos con su tour ‘Mini mini’ a partir del 17 al 30 de agosto de este año en nuestra capital y al interior del país.