Rennán Espinoza: Procuraduría anticorrupción lo investigará

ALCALDE DE PUENTE PIEDRA REAPARECIÓ TRAS ACCIDENTE Y AFIRMÓ QUE NO TENÍA POR QUÉ PASAR DOSAJE ETÍLICO

Hoy se presentará una solicitud de suspensión contra burgomaestre en sesión de regidores

La procuraduría anticorrupción solicitó al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares contra del alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza Rosales, y quienes resulten responsables por el presunto uso de recursos y bienes públicos en beneficio personal, tras el accidente que protagonizó en Puente Piedra.

En pedido, solicitado a la Fiscal Provincial de Turno de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Noroeste, piden indagaciones por la presunta comisión del delito de peculado de uso y otros en perjuicio del Estado, así como los demás ilícitos penales que pudieran advertirse durante la investigación.

La procuraduría precisa que Espinoza habría utilizado para fines personales, ajenos a su función pública, al personal de serenazgo y vehículo de patrullaje de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de dicho distrito, presuntamente para huir de la escena cuando estaba siendo trasladado en una ambulancia al hospital, luego de sufrir un accidente de tránsito.

Leer también [San Marcos reconocerá a egresados ilustres por su 473 aniversario]

“Se fuga quién está detenido, yo era un paciente”

El alcalde reapareció en medios tras dicho accidente, acontecido el primero de mayo, asegurando que el vídeo, en el que hasta cuatro mujeres participan de su rescate, no es lo que parece: “Yo no tendría que pasar dosaje etílico. ¿Cuál sería mi temor de pasar dosaje etílico? Eso (de que yo no manejaba) se estableció cuando ocurrió el accidente, para eso estaba la Policía en el lugar”.

“Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad, cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos es a voluntad de la persona que se retira”, afirmó, tras asegurar que fue auxiliado por una vecina y que decidió ir a una clínica.

Por otro lado, Isrrael Nomberto, regidor del Municipio de Puente Piedra, anunció que hoy se presentará una solicitud de suspensión como alcalde para Rennán Espinoza. Según el funcionario, las imágenes muestran que se armó todo un operativo para “rescatar” al burgomaestre y evitar que vaya al hospital.