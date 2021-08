Renunció tras ofensa a la Marina

El Gobierno informó que aceptó la renuncia del canciller Héctor Béjar, tras hacerse públicas sus polémicas declaraciones sobre el terrorismo y la Marina de Guerra del Perú.

HÉCTOR BÉJAR DEJÓ LA CANCILLERÍA LUEGO DE AFIRMAR QUE EL TERRORISMO EN EL PERÚ LO INICIO LA MARINA DE GUERRA

Héctor Béjar ha sido duramente cuestionado por sus palabras, en las que acusa a la Marina de Guerra del Perú de haber “iniciado” el terrorismo en el país y de haber sido “entrenados por la CIA”.

Cabe mencionar que el propio jefe del Gabinete, Guido Bellido, adelantó en su cuenta en Twitter que “tendremos cambios para la marcha del país”, lo que haría referencia a la salida del canciller.

¿El reemplazo?

El exministro Manuel Rodríguez Cuadros se reunió ayer por la mañana con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, en plena crisis política desatada por las declaraciones del canciller Héctor Béjar.

En diálogo con la prensa, el exfuncionario dijo que la reunión con el jefe de Estado no fue por un tema “importante”, evitando señalar si le ofrecieron el cargo de canciller en reemplazo de Héctor Béjar.

“Lo único que quiero señalarles es lo que les indiqué: no he venido por una cuestión importante. Evidentemente, lo que ustedes me han señalado del ofrecimiento para ser canciller, sería algo extraordinariamente importante; y no es así”, comentó.