Se pone “mosca” ante el coronavirus

Representantes del futbol peruano se siguen haciendo presentes con sus mensajes en las redes sociales, llamando a tomar las precauciones debidas para evitar el contagio de la pandemia del Covid-19. Esta vez fue Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, quien dejó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde le pidió al ciudadano que cumpla con las normas de aislamiento, esto para cuidar su salud.

“Hoy hicimos un partido inteligente frente a un buen rival. Creo que también estamos haciendo un buen partido frente al coronavirus, pero creo que podemos hacerlo mejor. No olvides que, el aislamiento social es fundamental para no propagar el virus. No te olvides de lavarte las manos y usar mascarillas para evitar el contagio. Depende de todos nosotros derrotar al coronavirus. La pelota está en nuestra cancha”.

Roberto Mosquera lleva dos encuentros bajo el mando de los celestes, donde ha conseguido un empate y una derrota en lo que va del campeonato. Sporting Cristal, junto a los otros 19 equipos de la Liga 1, se encuentran sin actividad futbolística por la suspensión del descentralizado. La FPF se unió a la medida de las otras federaciones del mundo en la prevención al brote del coronavirus. Además, la Conmebol decidió postergar el inicio de las Clasificatorias Qatar 2022 hasta nuevo aviso, así como la Copa América, que será el año próximo.