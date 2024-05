Respalda a Dina por tener a familiar como agregado militar

BETO ORTIZ DELATA QUE HIJO DE JORGE MONTOYA FUE BENEFICIADO POR GOBIERNO DE BOLUARTE

Capitán de Fragata, José Carlo Montoya, fue designado a los Estados Unidos cuando no le correspondía, según ‘Beto A Saber’.

Ahora ya se sabe el porqué de su férrea defensa a la presidenta Dina Boluarte ante los pedidos de vacancia presidencial. El programa Beto A Saber dio cuenta que el hijo del congresista de Renovación Popular (RP) Jorge Montoya, el capitán de fragata José Carlo Montoya Ruibal, fue nombrado en agosto del 2023 por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que preste servicios como agregado naval en Estados Unidos

Durante la gestión del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta se emitió la resolución ministerial 00870-2023-DE, que nombró, entre otros, a Montoya Ruibal como agregado naval adjunto a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América y oficial de enlace en el componente naval del Comando Sur de la Marina del país norteamericano.

De acuerdo con el programa de Willax, a un capitán de fragata de la Marina no le correspondería ser destacado como agregado naval en el exterior.

Recordemos que el parlamentario Montoya ha mostrado reiteradamente su negativa en respaldar las acusaciones del Ministerio Público contra la presidenta y las mociones de vacancia contra Boluarte, apelando siempre a la ‘gobernabilidad’ o la ‘mafia caviar’.

Leer también [Congreso hizo justicia con más de 1 millón de aportantes al Fonavi]

Amenaza con leyes

Ante la evidencia, el parlamentario usó su cuenta oficial de “X” (antes Twitter) para ‘amenazar’ a los medios de comunicación y ‘advertir’ que presentarán proyectos de ley contra la difamación.

“Esta situación no me debilita, al contrario, me impulsa a promover leyes más estrictas que castiguen con prisión la difamación, no solo para los perpetradores, sino también para los responsables de estos medios que permiten y promueven esta práctica”, manifestó Montoya.

Asimismo, tildó a Beto Ortiz de no tener ‘escrúpulos’ y negó algún beneficio de Dina Boluarte para su familiar.

“La falta de escrúpulos llega al extremo de implicar a mi propia familia para servir a intereses que, tanto el presentador como yo, sabemos están manipulados”, rescribió.