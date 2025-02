Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley y cómo va la tabla de posiciones

La novena fecha de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025 se jugó este fin de semana y Alianza Lima sigue siendo líder.

Este fin de semana se disputó la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total con partidos que dejaron marcadores sorpresivos. ¿Qué encuentros se jugaron y cómo quedaron?

Olva Latino vs Tupac Amaru abrieron la jornada el sábado al mediodía. Y, como era de esperarse, las latinas vencieron 3-1 a sus rivales, que sigue último en la tabla de posiciones con cero unidades. Luego, llegó el turno de Rebaza Acosta vs San Martín. Las santas, que empezaron perdiendo el cotejo, lo dieron vuelta y lo ganaron por 3-1. Y en el cierre de la jornada, Universitario no tuvo problemas en derrotar a Géminis por 3-0, agrandando la crisis del cuadro comeño.

El domingo, Circolo aplastó sin problemas a Atenea (3-0), equipo que ha bajado su performance en las últimas fechas. Luego, Deportivo Soan le ganó 3-1 a Deportivo Wanka, que peleó el partido palmo a palmo. Y en el último partido, Alianza Lima derrotó sin problemas a Regatas por 3-0, resultado impensado en la previa del cotejo.

Liga Peruana de Vóley: resultados de la fecha 9

Sábado 8 de febrero

Olva Latino 3-1 Tupac Amaru -> (25-19, 22-25, 25-21 y 26-24)

Rebaza Acosta 1-3 San Martín -> (28-26, 19-25, 21-25 y 15-25)

Universitario 3-0 Géminis -> (25-18, 25-17 y 27-25)

Domingo 9 de febrero

Circolo 3-0 Atenea -> (25-19, 25-23 y 25-9)

Deportivo Soan 3-1 Wanka -> (25-22, 20-25, 26-26 y 25-15)

Alianza Lima 3-0 Regatas -> (25-23, 25-22)

Programación y horarios de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Martes 11 de febrero

12:30 p.m. | Deportivo Soan vs Olva Latino

3:15 p.m. | Circolo vs Tupac Amaru

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Géminis

Martes 12 de febrero

12:30 p.m. | Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka

3:15 p.m. | Universitario vs Atenea

5:00 p.m. | Regatas Lima vs San Martín