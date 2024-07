Revelan audios amorosos entre Cerrón y Portalatino

PRÓFUGO LE DECLARA SU AMOR A CONGRESISTA DE PERÚ LIBRE ENTRE COPAS

Parlamentaria niega romance pero es sindicada de ayudar al prófugo en librarse de captura policial.

Un triángulo amoroso se vive en Perú Libre (PL). De acuerdo a unos audios propalados por el programa de streaming ‘Búnker’, se le oye al prófugo Vladimir Cerrón, declarándole su amor a la congresista de PL, Kelly Portalatino, sindicada hace pocos días como uno de los legisladores que han ayudado al exgobernador de Junín en escapar de las redades policiales.

Lo curioso es que también se le oye decir mensajes cariñosos a la exministra de Salud al exviceministro de Hidrocarburos, Rafael Alfredo Reyes Vivas.

‘Te amo, Kelly’

En un primer audio, se le oye a Reyes Vivas llamar a la parlamentaria durante una reunión social o fiesta, debido a que en el ambiental se puede oír música y ruido.

“Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno”, dice.

Seguidamente, interviene Cerrón: “Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso. Por eso debemos ser la vanguardia, ‘amor””, se le oye decir.

En otro mensaje, vuelve a hablar el viceministro: “Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti”. Posteriormente, Cerrón vuelve a interferir en la conversa: “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”, sentencia el exgore de Junín.

De acuerdo al programa, los audios datan del 2022.

Leer también [Indecopi investiga ‘cártel de laboratorios’]

Lo deja en el ‘friendzone’

Abordada por la prensa, la congresista aludida negó un romance con Cerrón; sin embargo, no oculto que existe una relación de admiración con el líder de Perú Libre. Sin embargo, pidió que se investigue el contenido de dicho audio ya que pudo haber sido creado por Inteligencia Artificial.

“”No tengo ninguna relación más allá del respeto profesional (…) Me siento halagada que tenga algunos sentimientos. Sin embargo, hay que ver también que los audios no hayan sido generados por inteligencia artificial. Hay que investigar”, señaló.

Hay que recordar que un reportaje del dominical Panorama, se insinuó que la legisladora Portalatino y su colega Américo Gonza habrían mantenido conexiones con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) para evitar la búsqueda y captura del exgobernador de Junín. Dicha acusación la generó el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista.