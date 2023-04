Richard Acuña responde a su ex

No se quedó callado, el ex congresista Richard Acuña le respondió a su ex pareja Camila Ganoza con pruebas. El esposo de Brunella Horna presentó los comprobantes de los pagos que realiza para su menor hija, incluso dio a conocer el pago de seguro de su ex.

ESPOSO DE BRUNELLA HORNA, NIEGA ACOSO Y REVELA PAGOS QUE BENEFICIAN A SU EX Y A LOS PADRES DE ELLA

En la información presentada en “América hoy” se puede ver que Richard realiza pagos en soles y dólares, en los cuales incluye S/.5000 de alimentación para su hija, S/.2720 en talleres de la menor, así como también el pago de su seguridad, S/.3500. Además de cubrir uniformes y gastos extras del colegio. Lo más sorprendente de esto, es que Richard Acuña paga un seguro de salud de su ex pareja, además de uno oncológico, asimismo habría pagado hasta el mes pasado el seguro de sus ex suegros. A estos se sumaría los pagos en dólares: 1,440 dólares para el colegio, 5,000 dólares departamento y 550 dólares seguro vehicular, sumando todo en total, entre otros gastos S/.42.223 mil.

“Ella tiene una camioneta cara, le regalé carro a su mamá, vive su familia en mi departamento y pago seguro de salud y oncológico a Camila. Hasta hace un mes a su papá también”, expresó el empresario para “América hoy”.

El esposo de Brunella Horna también se refirió a las denuncias por acoso de su ex. Él reveló que la fotografía a la que se refiere Camila donde supuestamente la habría mandado a seguir, fue tomada por su hija mayor, quien al ver a su hermanita con otras personas decidió tomar la foto. Asimismo, dio a conocer que Camila tendría una relación con el hijo de su vecino, por ello sería la cercanía de la foto.

Por otro lado, la conductora de espectáculos, Magaly Medina, reveló que el ex congresista le envió dos cartas notariales para evitar que el informe sobre su ex pareja salga a la luz.

“Buenas noches, he anunciado con un texto lo que tengo para esta noche que se presta para muchas confusiones, pero aún así ya tengo dos cartas notariales en mis manos sobre este tema. Dos cartas notariales para que yo no difunda esta información que voy a difundir hoy día. Bueno, no me había pasado nunca, ¿o sí me había pasado? Que me manden cartas notariales antes de ni siquiera poner el reportaje que voy a poner hoy a consideración de ustedes”, dijo Medina.