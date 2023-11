Ritual: El festival más grande de la música urbana trae e Don Omar y Ozuna

Un súper concierto, dos escenarios con lo mejor del reggaetón Old School versus el New School

El concierto se llevará a cabo el sábado 03 de febrero en el estadio San Marcos. Las entradas se pueden adquirir a través de Teleticket a partir del 04 de diciembre.

Nuestro país se pone al nivel de los grandes conciertos de talla global con el festival ‘Ritual’, un show que reunirá a lo mejor del reggaetón Old School y New School en un mismo lugar con dos escenarios distintos. Don Omar y Ozuna, son los dos primeros artistas confirmados para brindar un espectáculo inolvidable el próximo sábado 03 de febrero del 2024, en el estadio de San Marcos. La preventa de entradas será del 04 al 05 de diciembre, en los puntos de venta de Teleticket y podrás obtener un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

El festival ‘Ritual’ reunirá a una constelación de artistas en un mismo lugar, Don Omar representando al Old School, es la primera estrella que dice presente con sus mejores canciones: ‘El señor de la noche’, ‘Salió el sol’, ‘Dile’, ‘Dale don’, entre muchos otros serán parte de la cartelera de este ‘monstruo’ de la música urbana, ¿imaginan que otros ídolos estarán presentes en el escenario Old School?.

Ozuna, encabeza la lista de la New School y llega luego de varios años de ausencia en nuestro país. Recordemos que ‘El Negrito de ojos claros’, no llega a nuestro país desde antes de la pandemia. Máster Live, empresa encargada del festival ‘Ritual’, anunció que el consagrado artista viene con una maleta cargada de muchas sorpresas y buena música, pues se encuentra emocionado por este regreso a nuestro país. Sus éxitos indiscutibles como ‘Escápate conmigo’, ‘Diles’, ‘El Farsante’, ‘Se preparò’, entre muchos otros, serán parte de su repertorio en este festival donde no llegará solo pues varias estrellas llegan a imponer el New School que será parte de ¨Ritual¨.

Cabe señalar que este evento nunca antes visto del país pretende romper récords de artistas, llamados los favoritos en el mundo en lo que respecta al género urbano. La lista es amplia y algunos afirman que ‘inimaginables’ de tenerlos en dos escenarios en una misma noche. Una competencia en el género muy limpia pero que cuenta con todos los ingredientes de hacer un buen versus entre el New School y el Old School.

Las entradas para el festival ‘Ritual’ que se llevará a cabo el 03 de febrero del 2024 en el estadio de San Marcos, se pondrán a la venta en Teleticket. La historia ya tiene fecha de partida y todos seremos parte de uno de los shows más importantes en lo que respecta a música urbana en Sudamérica.