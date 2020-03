Ronaldinho cumple sus 40 en la cárcel

Ronaldinho es una de las más grandes leyendas del futbol mundial, caracterizado por su alegría dentro y fuera del campo de juego, pero en la actualidad pasa los peores días de su vida, alejado de su familia en fechas importantes, como la fue este último sábado, pues cumplió 40 años en una cárcel de Paraguay, donde la policía lo detuvo hace unas semanas por ingresar al país con documentación falsa.

Las visitas para el ex balón de oro han sido restringidas por las autoridades como medida de prevención frente a la pandemia del coronavirus. Fernando Lugo, ex futbolista y compañero de Ronaldinho, se mantiene en contacto con él, siendo el último que pudo visitarlo en la cárcel. Este señaló que “Estuve hablando tres horas con él. Lo vi un poco desanimado pero siempre sonriendo. Él está muy bien, no le falta nada ahí. No está encerrado y siempre está fuera compartiendo momentos con los muchachos. Él es un tipo muy humilde“, indicó Lugo.

Además, algunas estrellas del futbol lo saludaron por su cumpleaños por intermedio de sus redes sociales, entre ellas Patrick Kluivert, Rivaldo, y el propio Ronaldo, quien publicó un sentido mensaje. “Felicidades Xará, y que puedas superar esta etapa difícil de tu vida con la alegría de siempre“. Cabe recordar que ambos fueron parte de ese plantel excepcional de Brasil que logró el campeonato mundial en Corea-Japón 2002.