“Rulitos” patina con acusaciones contra Magaly

Janet Barboza, enemiga declarada de Magaly Medina, se podría ver en serios problemas al deslizar que la conductora del programa de espectáculos, sería la responsable de la muerte de un exchofer de ATV. “La rulitos” dijo que la periodista había contagiado de coronavirus a Juan Romero, cuando lo cierto, según ATV, el señor falleció por un infarto y además no trabajaba con ellos desde hace dos años. El primero en acusar a la figura de ATV fue el periodista César Vignolo, quien a través de su cuenta de Facebook señaló que el extrabajador de ATV había muerto por coronavirus. Sin embargo, luego se rectificó, pues la información que dio no era cierta, ya que el chófer falleció de problemas cardíacos y además ya no trabajaba para el canal.

“Al amparo del Derecho de Rectificación: Pido disculpas por el caso del fallecimiento del ex chofer de ATV, a pesar de cruzar la información con 3 fuentes, éstas no se ajustaban a la verdad. No quiero pensar que fue a propósito, para que ATV pretenda demandarme por ello”, expresó.

Ante las declaraciones del periodista, Janet aprovechó para atacar a la “urraca” y deslizó que ella era la culpable de la muerte del trabajador.

“Lo dije! Ahora lamentamos la pérdida del pobre hombre que habría estado en la puerta de la casa de Magaly Medina”, escribió en Twitter.

Sin embargo, ATV aclaró que el señor Juan Romero dejó de trabajar en el canal desde el 2012 y confirmar que el fallecimiento se debió a un ataque al corazón.

‘Urraca’ confirmó que trabajó con el exchofer de ATV

La conductora de ‘Magaly Tv la firme’ lamentó el fallecimiento de Juan Romero y dedicó sentidas palabras al extrabajador de ATV a través de sus redes sociales.

“Un gran ser humano con el que tuve el placer de trabajar nos ha dejado hoy”, escribió la “Urraca”.

Asimismo, debido a las especulaciones, Magaly aprovechó en aclarar que Romero ya no trabajaba en ATV.

“Juan Romero fue una institución en el canal y aunque estaba retirado su corazón siempre estuvo a nuestro lado. Descansa en paz Romerito querido!”, sentenció.

Será interrogada por el fiscal

El fiscal adjunto provincial de La Molina, Derek Mijlai Schoster Zapata, le dio tres días de plazo a Magaly Medina para que indique a través de qué medio virtual va a ser interrogada por la denuncia que se le interpuso por propagación del coronavirus.

El magistrado dispuso que la figura de ATV será interrogada luego que su estado de salud se lo permita, por lo que de igual manera deberá señalar fecha y hora.

Cabe indicar, que Magaly Medina confirmó, a un medio de comunicación, que está evaluando su regreso a las pantallas. La conductora argumentó que no ha salido al aire porque es muy difícil grabar sin tener problemas técnicos al estar alejada de su producción, por ello la conductora decidió no emitir su programa y posiblemente regresar a partir del día lunes.