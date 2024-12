Santa Anita: Denuncian envenenamiento masivo de perros

Margarita Damián, una de las vecinas de la zona, compartió con gran dolor la trágica experiencia que vivió con su mascota, que ahora deja a su familia sumida en el luto. «Un vecino me advirtió: ‘Cuida a tu perro, porque el parque está envenenado'», relató. Ante la alarma, rápidamente llevó a su perro a casa, pero poco después, el animal comenzó a convulsionar. «Lo llevamos a la veterinaria, pero no pudo salvarlo. Me dijo que el veneno era demasiado potente», añadió Margarita. La mascota había ingerido un trozo de pollo envenenado, lo que terminó con su vida en cuestión de horas.

Según relató, en los últimos años se han registrado al menos 10 incidentes similares. En muchos de estos casos, las mascotas afectadas fueron enterradas en el mismo parque donde ocurrieron los envenenamientos. Afortunadamente, también ha habido casos en los que algunos perros lograron salvarse, gracias a la rápida intervención de sus dueños, quienes actuaron de inmediato al notar los primeros síntomas del envenenamiento.

La preocupación aumenta debido a que, según relatan los residentes de la zona de Santa Anita, niños acuden regularmente a este parque para jugar y pasar sus ratos libres, permaneciendo expuestos a estas sustancias venenosas.