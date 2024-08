Santiváñez se aferra al poder y descarta renunciar

MINISTRO DEL INTERIOR AFIRMA QUE AUDIO BOMBA EN SU CONTRA ESTÁ ‘MANIPULADO’

Denunció a agente ‘Culebra’ y afirma que costo por miles de soles para su defensa es precio módico.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó que los audios donde se le oye decir que la presidenta Dina Boluarte le pidió desactivar la DIVIAC como condición para ser nombrado titular del Mininter sea suya. Argumentó que, en las escuchas, se oyen otras voces extrañas que alteran dicha prueba en su contra.

“Son audios adulterados, que han sido manipulados y, pese a que mi defensa ha solicitado que se exponga la matriz o fuente de su grabación, al día de hoy no se hace. Solo se tiene al abogado del (coronel PNP Junior Izquierdo), saliendo por todos los medios, haciendo un circo de este tema cuando en realidad no son mis audios. No es mi voz y eso ha sido algo que se puede advertir incluso de su propia escucha“, indicó. Asimismo, señaló que no piensa en renunciar a su cargo.

Denuncia a ‘Culebra’

En diálogo con Exitosa, el titular de la cartera del Interior, confirmó que ya denunció al agente policial Junior Izquierdo por difundir estos audios que, según su versión, solo buscan dañar su imagen política y saludó que el material original sea entregado a las autoridades respectivas.

“Me parece lo más correcto, es más, es una cuestión que mis abogados han solicitado, es una cuestión que se ha requerido al Ministerio Público y me parece lo más correcto. Ya lo denuncié, mis abogados lo han denunciado por organización criminal“, añadió.

Bajo esa misma premisa, la defensa legal del ministro reveló que Santiváñez también cuenta con material incriminatorio contra el agente ‘Culebra’ y que éstas serán entregadas al Ministerio Público.

“Mi cliente tiene información original que puede evidenciar y documentar de comunicaciones con Junior Izquierdo Arleque que dan cuenta de un comportamiento, comentarios, incluso peticiones que no son tan acordes con el Estado de derecho. No grabado, son de fuente original”, afirmó Carlos Caro.

Abogado barato

Precisamente, Santiváñez califico de ‘barato’ los más de cien mil soles que se gastarán para su defensa a favor de un conocido estudio de abogados del capital comandado por el letrado Carlos Caro.

“Es el abogado que más barato le está cobrando al Ministerio del Interior para defender a un ministro (…) La norma establece que si como consecuencia del proceso, se acredita alguna responsabilidad, (el dinero) tiene que devolverse“, dijo.