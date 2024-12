Se aumentó los senos con plata del Estado

JEFA DEL CANAL 7 SE AUSENTÓ DE SUS LABORES COMO DINA BOLUARTE PARA RECURRIR A OPERACIONES ESTÉTICAS

Ninoska Chandía estuvo días sin laborar, pero igual cobró su sueldo. -Funcionaria es conocida por usar su tiempo en sesiones de ayahuasca o hacer videos para la César Vallejo usando cámaras de la IRTP

Al más fiel estilo de su ‘madrina’, la presidenta ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía, se realizó una operación estética a lo Dina Boluarte sin solicitar licencia alguna, dejando el cargo a la deriva y cobrar su salario de manera íntegra.

De acuerdo al dominical Panorama, la polémica funcionaria – que cuenta con una serie de cuestionamientos por su gestión -, comunicadora de profesión, habría interrumpido sus funciones durante al menos una semana sin tramitar los permisos necesarios ni solicitar licencia sin goce de haber, para realizarse un aumento de senos.

Cobró por sus implantes

Fue el propio esposo de la funcionaria quien la dejó en evidencia. Jorge Asenjo afirmó para el dominical que la intervención quirúrgica del busto tuvo lugar el 27 de noviembre de 2023 en la clínica Higuereta, ubicada en Lima. Detalló que Chandía estuvo internada durante dos días: uno para la operación y otro para la observación médica posterior. “Estaba bastante delicada; no podía caminar ni moverse con normalidad. Permaneció en reposo total en cama durante días”, relató.

A modo de defensa, desde el IRTP precisan que al ser Chandía la presidenta ejecutiva, no estaría sujeta a horarios fijos de trabajo; sin embargo, eso no permite que la cabeza de la institución saque provecho de su cargo para no laborar durante días y seguir cobrando su sueldo íntegro, que ascendería a 22 mil soles mensuales.

La Unidad de Investigación del dominical presentó registros que indican que la comunicadora cobró su sueldo completo tanto en noviembre como en diciembre, periodo que abarcó su ausencia. Esto incluye montos que ascienden a S/22 mil mensuales, sin deducción alguna por los días que no habría asistido a su puesto; las mismas que ascenderían a 5 mil soles.

Una joyita de la televisión

Recordemos que no es la primera vez que Ninoska Chandia está envuelta en escándalos. Anteriormente, ha sido acusada de usar las instalaciones del Canal del Estado para crear contenidos audiovisuales a favor de la Universidad César Vallejo, de gastar el presupuesto anual asignado a IRTP en tan solo 4 meses o de realizar viajes a la Selva peruana con su gerente de prensa, Roberto Wong, para experimentar sesiones de Ayahuasca, presumiblemente en horario laboral y con recursos del canal, según informó un reportaje de Willax Televisión, en julio pasado.