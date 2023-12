Se incrementa casos de COVID-19 en Lima, Ica, La Libertad y Piura

EL TITULAR DEL MINSA REVELÓ QUE INTENSIFICARÁN LAS VACUNACIÓN EN LUGARES DE AGLOMERACIÓN

El ministro de Salud, César Vásquez, manifestó el martes que las regiones de Lima, Ica, La Libertad y Piura han reportado en las últimas semanas un ligero incremento de casos de la COVID-19. Y es que, según el reporte de las Semanas Epidemiológicas (SE), desde la semana 45 hasta la 48, se han registrado entre 616 y 799 contagios del virus.

Vásquez Sánchez precisó que además se ha reportado un incremento de las infecciones respiratorias, debido al cambio de temporada y a las aglomeraciones que se forman en los centros comerciales por las compras navideñas.

“Este incremento es esperado y está dentro de lo previsible, y es menor a episodios reportados durante épocas de bajas temperaturas, precisó.

Minsa anuncia vacunación en colas de Fonavi y puntos de aglomeración

El titular de la cartera de Salud informó que se intensificará la vacunación contra dicha enfermedad en puntos que concentren gran cantidad de personas, como las colas que se ya se forman en distintos puntos para el pago del Fondo Nacional de Vivienda(Fonavi).

Asimismo, sostuvo que hay vacunas bivalentes en hospitales y centros de salud y recordó que la inmunización contra el covid-19 evita los casos graves o la muerte.

“La vacuna no evita la enfermedad pero sí que las complicaciones sean mayores o la muerte. Hay vacuna bivalente en todos los establecimientos, no debemos desaprovechar esta oportunidad. Todavía hay muertes por covid-19, pero los que mueren, que son pocos, son aquellos que están en grupos vulnerables y no se han vacunado”, puntualizó.