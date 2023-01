Se incrementan a veinte los fallecidos por protestas este año

Las violentas protestas que se vienen desarrollando en el Perú continúan sumando víctimas mortales. Lamentablemente ya son 20 los fallecidos a consecuencia de los enfrentamientos entre la población y la Policía Nacional del Perú (PNP)

ALCALDE LÓPEZ ALIAGA ADELANTÓ QUE SE SUSPENDERÁN LAS CELEBRACIONES POR EL ANIVERSARIO DE LIMA

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno confirmó el jueves que falleció un menor de 15 años que había ingresado al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, el pasado lunes, tras ser herido de gravedad durante los enfrentamientos entre manifestantes y la PNP.

El menor de edad se encontraba hospitalizado en el área de trauma stock de dicho centro médico, tras ser herido en la cabeza por un proyectil de arma de fuego, según informó el personal médico. Sin embargo, se produjo su deceso al no poder soportar la gravedad de las lesiones.

Primer fallecido en Cusco

El Hospital Antonio Lorena, ubicado en la región del Cusco, confirmó el primer fallecimiento tras las protestas en el departamento contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. En ese sentido, el fallecido fue identificado como Remo Candia Guevara (44), quien era presidente de la comunidad Urinsaya Collana.

De acuerdo con el gerente regional de Salud Cusco, Abel Paucarmayta, el hombre llegó al establecimiento de salud de emergencia por una herida tras recibir un proyectil en el tórax y abdomen en medio de los enfrentamientos de las fuerzas del orden y los civiles.

“El hombre falleció por proyectil de arma de fuego, la bala ha perforado el cuerpo. Nos han llegado muchos heridos bajo esta misma situación. Este hombre entró a la sala de operaciones, se le operó, pasó a cuidados intensivos, pero lamentablemente falleció“, manifestó el personal de salud.

Cabe recordar que el pasado 9 de enero se registró la penosa cifra de 17 muertos en Juliaca. Esa misma fecha, también se produjo la muerte del S2 PNP José Luis Soncco Quispe, quien fue asesinado por vándalos que prendieron fuego el patrullero donde se encontraba el policía.

Desde la juramentación de Dina Boluarte el pasado 7 de diciembre, la población del sur del Perú expresó su rechazo, exigió su renuncia y el adelanto de elecciones para este 2023. Las movilizaciones cada vez se han tornado más violentas y prueba de ello es el total de 47 muertos registrados desde el año pasado

MML suspende celebraciones por aniversario ante crisis política en el país

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que los festejos por el aniversario de la capital, programados para el 18 de enero, serán suspendidos tras las protestas y las muertes registradas en el país durante los últimos días.

“Yo he consultado con los regidores más cercanos en Lima y hemos decidido que no podemos celebrar nada el 18 (de enero). Yo no puedo celebrar si tengo dos policías que salen al cuidado de la población de Juliaca, y uno termina golpeado y al otro no lo dejan salir y lo queman vivo, con qué cara; yo no voy a celebrar nada”, expresó Rafael López Aliaga.