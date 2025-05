Se inicia con éxito el Sudamericano de Surf 2025 en Chicama, La Libertad

La 7ma edición del Sudamericano de Surf – Copa Centenario de Razuri 2025 presentado por Maui and Sons, que reúne a los mejores surfistas de Sudamérica y Centroamérica se inauguró con éxito en su primera fecha, teniendo como escenario, el legendario point break de Chicama en La Libertad (en una de las olas más largas y maniobrables del mundo). Este importante evento es organizado por la Federación Nacional de Tabla del Perú (FENTA) y presentado por Maui and Sons, con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte y el auspicio de Apro Chicama, Agua Fiel, Quiver Surf, Mónaco Chicama, Sal y Mar 113, Shapers y la Municipalidad Distrital de Rázuri, anfitriona de esta gran cita continental.

La jornada inaugural incluyó heats de las categorías Sub 18 Varones y Damas, así como Open Varones y Open Damas, con una notable presencia de representantes de Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Venezuela y Panamá. De cada heat, los dos primeros lugares clasifican directamente a la siguiente ronda, mientras que los surfistas ubicados en tercera y cuarta posición aún tienen oportunidad de avanzar mediante la ronda de repechaje.

El chileno Manuel Selman fue la figura más destacada del día al lograr la mejor ola del evento hasta ahora, con 9.00 puntos, en la categoría Open Varones. Su combinación total de 14.50 puntos también fue la más alta del día, producto de su power surfing que aprovechó al máximo las secciones críticas de Chicama. En damas, la argentina Victoria Muñoz se impuso en Sub 18 con una ola de 7.67 puntos y un sólido total de 12.90, superando ampliamente a sus rivales en una actuación que la posiciona como favorita para las siguientes fases.

También brillaron: Gabriel Vargas (PER) – 13.50 puntos en Open Varones, Dominic Barona (ECU) – 11.70 en Open Damas, Catalina Zariquiey (PER) – 9.67 puntos en Open Damas, Reimundo Berry (CHI) – 13.33 en Sub 18 Varones. La Copa Centenario de Rázuri 2025 no solo pone en vitrina a los mejores talentos del surf sudamericano, sino que también fortalece el vínculo entre el deporte, la comunidad local y el turismo sostenible, posicionando a Chicama como un destino clave en el mapa internacional del surfing.