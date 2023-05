Se reserva su opinión

Al término de un evento protocolar, el Comandante General de la Policía Nacional (PNP), Jorge Luis Angulo Tejada, fue abordado por diversos medios de comunicación tras las polémicas declaraciones de la presidente Dina Boluarte.

JEFE DE LA POLICÍA DIJO QUE HAY UNA BUENA COMUNICACIÓN Y “RESPALDO DEL GOBIERNO” TRAS COMENTARIOS DE LA PRESIDENTE.

“Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), pero no tengo comando”, había comentado la mandataria, a El Comercio, en torno a las fuerzas del orden que actuaron en las últimas protestas del país (diciembre 2022-enero 2023).

Las declaraciones suscitaron todo tipo de cuestionamientos hacia Boluarte Zegarra y el Gabinete Ministerial liderado por el premier Alberto Otárola.

Por ello, el general PNP fue abordado tras su participación en una ceremonia de clausura de 14 cursos de capacitación — que culminó con 571 agentes graduados— destinados al sistema policial de investigación criminal.

“Yo no podría responder temas que están en el ámbito político, porque sencillamente no puedo deliberar sobre ello. Eso ya creo que ha generado polémica en medios de comunicación y la opinión pública. Yo me voy a reservar [mi opinión al respecto]”, indicó.

El alto mando policial sostuvo que la Policía Nacional “es una institución tutelar del Estado y ha sido uno de los tantos escudos de defensa de la democracia”. La entidad, criticada por su actuación frente a los manifestantes, rechazó el golpe de Estado contra Pedro Castillo en diciembre del año pasado.

“Como comandante represento a 130 mil efectivos de la Policía en actividad. [Puedo comentar que] Los últimos cambios en la entidad responden a la necesidad del servicio, porque el alto mando anterior salió y, obviamente, hay espacios que cubrir. Es por ello que, en estricto orden de mérito, ha ‘corrido el cuadro’ ——como nosotros decimos— para que sea la dinámica del trabajo institucional de forma más asertiva”, señaló.

En otro momento, precisó que su gestión mantiene una comunicación óptima con el Ejecutivo. Señaló que además de una mayor preparación de los efectivos policiales, también se contempla que los agentes en retiro sean beneficiados a través de EsSalud.