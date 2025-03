Se separó por ‘Django’

STEPHANIE ORÚE REVELÓ QUE ESCENAS EN PELÍCULA DAÑARON SU MATRIMONIO

La actriz Stephanie Orúe reveló detalles sobre su separación con el polaco Adrián Sikorski, de quien se separó por diferencias irreconciliables. Contó que uno de las causas que motivo su separación fue su participación en la película ‘Django’, por una escena de desnudo que generó malestar en su expareja.

“Él una vez me dijo que le falté el respeto cuando hice un personaje, pero yo me siento súper orgullosa de todo lo que he hecho porque es mi trabajo”, dijo en el podcast de Edison Dávila.

Orúe aclaró que su expareja no le prohibía nada, sin embargo, sentía cada vez más su incomodidad con su trabajo actoral, y ella no estaba dispuesta a dejarlo.

“Cuando a él empezó a dolerle y fastidiarle, la situación se deterioró. No podía prohibirme nada, y yo sentía que él sufría”, reveló. La pareja contrajo matrimonio en el 2017 hasta principios del 2020.