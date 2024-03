Se viene lluvia de ‘Mochasueldos’

EXTRABAJADOR DE CORDERO JON TAY REVELA QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE DENUNCIARÁN MÁS CASOS EN ACCIÓN POPULAR Y PERÚ LIBRE

Rafael Cabrejos, extrabajador del despacho de María Cordero Jon Tay, quien fue suspendida por ‘Mochasueldo’, reveló que había más casos de recorte de sueldo en otras bancadas y que saldrán a la luz, tras lo sucedido con su exjefa.

“Próximamente van a ver nuevas denuncias de más casos. Son casos de congresistas diferentes. Creo que en los próximos días vamos a tener noticias de los nuevos casos. Son de diferentes bancadas. Pero la que veo más es de Acción Popular y una de izquierda, aparentemente Perú Libre“, adelantó.

“Inicialmente, cuando recibo la noticia de este resultado de la primera votación, me sentí muy indignado, muy decepcionado con este blindaje asqueroso que le hicieron algunos malos elementos que tiene el Congreso, con tanta evidencia, con tanto testimonio”, consideró en RPP sobre la votación en el Congreso contra Cordero Jon Tay.

“Involucró falsamente a Keiko”

Tras afirmar que la suspendida parlamentaria le habría recortado más de 80 mil soles en solo un año, precisó que lo hizo alegando que, supuestamente, tanto Keiko Fujimori como Kenji Fujimori le pedían 40 mil y 50 soles, respectivamente, lo cual era falso.

“Me dijo que yo no había colaborado en su campaña, que tiene un montón de gastos, que ha empeñado sus alhajas, sus joyas de oro, que inclusive hay gente que le pide también dinero. E involucró falsamente también a un partido, a Kenji Fujimori, que le pagaba los tratamientos del presidente Alberto Fujimori cuando él era trasladado a la clínica Centenario, lo cual era totalmente falso. Decía que cada vez que iba Kenji tenía que darle 40 mil soles, igual a Keiko 50 mil soles“, indicó.

“A mí me quitó como cerca de 80 mil soles aproximadamente. (Fue en) un año, que más o menos son 5 mil por mes. Inicialmente, los seis primeros meses me recortaba el 50%, pero de ahí ya me subió al 75%”, reveló.