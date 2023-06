Sergio George explota y dice que no es un estafador

Exaltado, así salió al frente el productor Sergio George para aclarar el tema que lo vincula al cantante Farik Grippa. El productor musical ha resaltado que nunca estafó a nadie y que fue el intérprete peruano quien no cumplió con el contrato al no sacar la música que se había grabado.

PRODUCTOR ACLARA A SUS DETRACTORES Y ASEGURA SENTIR LÁSTIMA POR DANIELA DARCOURT

“De estafador, ¿en qué estafé? ¿Incumplimiento de un contrato? Si tú no sacaste música, brother, saca música entonces dime que no se cumplió. En todo caso una cosa, yo he firmado contrato 50/50, ¡yo! Es muy común, mencionan cosas de estafa, de estafador, en qué estafé, dime porque yo estoy como confundido. ¿En cuánto estafé yo?”, señaló.

El productor musical también se refirió a las declaraciones de Daniela Darcourt. El se mostró en contra de que la salsera se meta en este tema que no la involucra:

“Me da mucha lástima que el artista talentoso se tenga que meter en el chisme para que hablen de ellos, es un circulo vicioso (…) No voy a seguir litigando esto en televisión. Absurdo todo esto y me parece que muchos están buscando cámara con esto”, agregó.

Daniela le responde a Gisela

La salsera tampoco se quedó callada y aprovechó las declaraciones de Samuel Suárez sobre la respuesta de Gisela Valcárcel defendiendo a Sergio George, para aclarar unas cuantas cosas.

“Gracias amigo querido por tu sensatez y tus comentarios tan acertados a las mil situaciones que viví en aquellos años. Definitivamente la gente comenta y desmerece porque no tienen ni la mínima idea de lo que se siente ver tus sueños destruidos, incluso muchas veces llegan a afectar tu salud física como mental”, comenzó claramente en referencia a “La señito”.