Se arma la peña peruana

Sergio Peña está pasando por su mejor momento en su club Emmen de Holanda. El peruano quiere seguir mostrando ese nivel con la Selección Peruana, y no dudó en proclamar su felicidad cada vez que viste la blanquirroja. “Cuando estoy con la Selección, quisiera que no termine nunca ese momento. Sin duda, el día más feliz fue cuando clasificamos al Mundial. Todavía recuerdo mi debut con la ‘bicolor’, fue en la Bombonera; ese día se me salió el hombro y no quería salir, incluso cada vez que corría trataba de colocarme el hombro, pero luego no pude más y tuve que ser reemplazado”.