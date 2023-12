Sergio Peña no toma en serio a sus amigas

ASEGURA QUE NO HA CONOCIDO UNA MUJER QUE SEA UN BUEN EJEMPLO PARA SU HIJA

El futbolista no ha sido ajeno a los programas de espectáculos en las últimas semanas, esto debido a sus ampays. Pese a que en su momento se confirmó que tuvo una relación con Tepha Loza, en una reciente entrevista, Sergio Peña, deslizó que no fue nada serio, pues para el futbolista no hay relación seria cuando su hija no conoce a la pareja y este fue el caso de la hermana de Melissa.

“Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa”, sostuvo en el programa transmitido por Youtube de Jesús Alzamora, La Lengua.

En esa línea resaltó que no ha tenido nada serio con ninguna mujer por qué no ha conocido a una que sea un buen ejemplo para su pequeña hija.

“Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija. He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente, pero tengo una hija. Por ella no he estado con nadie”, agregó.

Como sabemos, Sergio Peña se encuentra separado de la madre de su hija, Valery Revello, quien recientemente no pudo evitar romper en llanto al ver que el futbolista compartía con la modelo Alexandra Balarezo y su pequeña hija.