Shakira y la expectativa por su llegada a Perú

¡Atención, fanáticos! No se descarta segunda fecha si se logra sold out en tiempo récord

La preventa para el concierto de la barranquillera inicia este miércoles 9 de octubre con hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Shakira ha generado gran expectativa tras anunciar que regresará a nuestro país para brindar un espectacular concierto luego de más de una década. La cantante, que se ha convertido en una artista multigeneracional, sigue siendo considerada como una artista top que cuenta con una gran cantidad de seguidores en Perú y todo el mundo.

La ilusión por la llegada de Shakira es extrema. Debido a la increíble legión de seguidores con los que cuenta la barranquillera, no sería extraño que haga sold out en tiempo récord. Ante ello, los organizadores del evento no han descartado la posibilidad de que se abra una segunda fecha de concierto.

Emoción por la llegada de Shakira

El concierto de Shakira será un espectáculo que marcará un hito en nuestro país, pues se realizará la producción más grande que se haya visto e incluso se está trayendo equipo del extranjero; por ello muchos empresarios y empresas grandes se mostraron interesadas en formar parte del enigmático evento. Así como también, la prensa extranjera está muy pendiente del show que se va a llevar a cabo en territorio peruano.

César Ramos de Masterlive, empresario que hace posible la llegada de Shakira, confirmó que el escenario para el concierto estará a la altura de ‘la loba’. Los fanáticos no solo disfrutarán de un show lleno de buena música, sino que también gozarán por completo de la puesta en escena sensacional a cargo de más de 100 personas.

Shakira causa sensación en Perú

La conocida también como ‘la reina del pop latino’ llegará a nuestro país en su jet privado como toda una gran estrella. No se descarta que la barranquillera vaya a tener protección extrema, pues debido a la magnitud de su fama se prevé otorgarle 200 agentes de seguridad como respaldo.

Existe la posibilidad de que la artista internacional llegue a territorio peruano acompañada de su familia, ya que es bien conocido que es una persona muy hogareña. Hasta el momento no han confirmado si la cantante se hospedará en un hotel o, por el contrario, optará por una casa.

Además, no lo han asegurado, pero es posible que la cantante haga turismo en territorio peruano, ello dependerá mucho de los tiempos que maneje. Sin embargo, su permanencia en el país será agradable y como corresponde pues se le otorgará una apuesta muy completa que estará acorde a su nivel.

No cabe duda que el club de fans peruano de ‘la loba’ se encuentra muy emocionado por el concierto que la barranquillera ofrecerá el 16 de febrero en el Estadio Nacional. La preventa inicia este miércoles 9 de octubre con hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank y el precio de las entradas es competitivo, convirtiéndose en UNO DE LOS MÁS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN.

La expectativa crece cada vez más ante el concierto de Shakira en Perú como parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, sobre todo ahora que se conoce que se podría abrir una nueva fecha si se logra sold out en tiempo récord.