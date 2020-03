Shirley Arica no se hace paltas por show en night club

Luego de que las cámaras del programa “Magaly Tv La Firme” captara a la modelo Shirley Arica haciendo un show en un night club en Trujillo con su inseparable amiga Olinda Castañeda, la saliente de Jean Deza aseguró que no está haciendo algo malo y que al igual que ella muchas figuras de la farándula también hacen este tipo de presentaciones como parte de su trabajo.

“La mayoría de artistas del medio lo hacen, no sé por qué tanto escándalo“, expresó. Asimismo, indicó que no tiene problemas en trabajar en un lugar así, ya que es un trabajo como cualquier otro, resaltando que necesita solventar los gastos escolares de su menor hija, ya que ella es una mujer sola.

“Yo no tengo ningún problema mientras me paguen. Aparte, no estoy haciendo nada malo, voy a trabajar, tengo una hija que mantener, tengo que matricularla en el colegio, pagar útiles escolares, yo estoy sola, trabajo es trabajo“, finalizó.