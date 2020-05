Shirley Cherres: Ampayan a exporrista con futbolista de 21 años

Las cámaras de “Magaly TV, la firme” grabaron a la ex porrista Shirley Cherres pasando la cuarentena junto al futbolista del Cantolao, Sebastián La Torre. Ambos fueron captados realizando compras en un conocido supermercado y regresando a la casa de la bailarina.

Sin embargo, el programa de espectáculos mostró unas imágenes donde el futbolista incumple la cuarentena decretada por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus organizando una fiesta en su casa.

Fue gracias a los vecinos de la zona, quienes llamaron a la Policía Nacional para que interviniera la reunión del futbolista.

“A mi casa por favor no entran, estamos en familia, nadie está tomando”, expresó Sebastian La torre, la policía hizo caso omiso al pedido del nuevo saliente de Cherres e ingresaron al inmueble.

“Yo no estoy tomando, te estoy diciendo que no estoy tomando”, dijo el futbolista a las cámaras mientras se encuentra en el carro de las fuerzas del orden.

Cabe indicar que Shirley Cherres no se encontraba en la vivienda y se desconoce hasta el momento si la ex porrista mantiene una relación amorosa con Sebastián, ya que aún no se ha pronunciado sobre las imágenes emitidas por el programa “Magaly TV, la firme”.