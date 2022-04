“Si quieren elecciones generales, habrá elecciones generales”

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, sostuvo que de tener que promover “elecciones generales” para acabar con el caos en el Gobierno, lo hará.

MARÍA DEL CARMEN ALVA, PRESIDENTA DEL CONGRESO, ASEGURA QUE NO DESEA “MÁS CAOS EN EL GOBIERNO”.

“Ya le hemos pedido (a Pedro Castillo) que dé un paso al costado. Aquí en el Congreso nadie se atrinchera a su curul. Si quieren que haya elecciones generales, habrá elecciones generales porque lo único en que pensamos es que el Perú está bien. No queremos más caos en el Gobierno, queremos unión para los peruanos”, aseveró.

La parlamentaria acciopopulista emitió este pronunciamiento previo a la reunión que tendrá con el ministro de Economía, Oscar Graham, así como la presidenta de la comisión de Economía y expertos, para solucionar un error en un reciente proyecto de ley.

Remarcó que el Ejecutivo miente al decir que no participó en la elaboración de la propuesta para exonerar el IGV en los alimentos de primera necesidad, y por el contrario, permanecieron informados y participaron activamente de su desarrollo.

“Este proyecto de ley se elaboró en base a 5 proyectos de ley, el del Ejecutivo, Acción Popular, Perú Libre, Perú Democrático y Fuerza Popular que surgió de la reunión que tuvimos el martes con el presidente y los ministros (…) Nos explicaron que habían hecho en esta crisis y qué podíamos hacer desde el Congreso (…) No es cierto, como he escuchado al Ejecutivo decir, que no han participado del proyecto, rechazo totalmente esas palabras”, mencionó.

No le gustó

Por otro lado, María del Carmen Alva arremetió contra el premier Aníbal Torres, señalando que, como son sus últimos días en el cargo, lanza declaraciones desacertadas e intenta desviar la atención al Congreso.

“No era necesario que el premier saliera a dar esas declaraciones, como siempre, con un discurso de división, de desunión, de lucha de clases, a lo cual ya estamos acostumbrados (…) Claro, como ya sabe que está en sus últimos días, hizo esas declaraciones tan desacertadas, tan desubicadas sobre Hitler, a quien aparentemente admira y ahora quiere desviar la atención aquí al Congreso”, sentenció.