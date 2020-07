Sicarios acribillan a amigo de “Kisifur”

Peligrosos sicarios interceptaron a Basilio Anthony Sánchez Tenicela (20) en San Juan de Lurigancho y le descerrajaron seis disparos directos al cuerpo para matarlo. Según las autoridades, el fallecido estaba vinculado con Óscar Romero “Kisifur”, implicado en los asesinatos del hijo del exalcalde de SJL, Carlos Burgos, y del del fotógrafo Luis Choy.

CON SOLO 20 AÑOS, YA TENÍA ANTECEDENTES POR TID Y ROBO

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el avezado ataque de los pistoleros, perpetrado el sábado, minutos antes de las ocho de la noche. Eran tres hombres que se transportaban a bordo de un auto negro de placa AOJ903 por la urbanización San Hilarión.

Primero bajó uno con arma en mano y luego le siguieron otros dos. Realizaron un total de 10 balazos y, luego cumplir con su objetivo, se fueron corriendo. En su desesperación por escapar de la escena del crimen tuvieron que abandonar el vehículo, el cual viene siendo investigado por los peritos de criminalística.

“Estaba subiendo a cenar a mi casa y en eso, cuando escucho los disparos, le llamo a su celular y no contesta. Cuando escuché los balazos dije ‘es por el jardín’, me he bajado y he encontrado a mi hijo tirado”, narró Yanet Tenicela, madre de Basilio.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) viene investigando la muerte del joven, quien cuenta con dos antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2019 y una por robo en 2018.

Todo apuntaría a que el sanguinario accionar de los hampones sería por un enfrentamiento entre bandas delictivas que operan en el distrito más grande de la capital.