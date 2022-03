Sicarios asesinan a hombre en parque de Los Olivos

Una madre de familia que se dedicaba a trabajar como constructora civil, se ha convertido en una víctima más de la delincuencia. Y es que unos sicarios a bordo de una motocicleta, dispararon contra Silvia Margoth Gómez Orosco, de 45 años. El crimen tuvo como escenario, los exteriores de una bodega, ubicada en la avenida Haya de la Torre, Cerro Candela en San Martín de Porres.

MIENTRAS QUE EN LOS OLIVOS DESCONOCIDOS MATARON A UNA “PALETERA” DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

La víctima trabajaba en la realización de pistas y veredas. Los familiares de Silvia, consideran que desde que empezó a trabajar en ello, su vida cambió por completo. En una ocasión anterior ya había sufrido un atentado contra su vida, el pasado 6 de enero unos sicarios dispararon contra la mototaxi que ella había tomado desde su casa para dirigirse a su trabajo.

“El que le ha hecho eso a mi hermana no ha tenido compasión o no ha tenido madre”, dijo la hermana de la víctima. “A mí nunca me ha dicho que le han amenazado, ni nada. Estos meses le presentó una oportunidad de trabajo y listo”, contó.

La PNP inició las investigaciones y sospecha que se trate de una caso de mafias de construcción civil.

Joven es asesinado en parque de Los Olivos

Un joven perdió la vida luego recibir cuatro balazos por parte de dos sujetos en el parque Virgen del Rosario, ubicado en el distrito de Los Olivos. Los testigos en la zona contaron que la víctima, quien hasta el cierre de esta nota no ha podido ser identificada, transitaba en el cruce de la Av. Prolongación Escorpio con calle 3 cuando de pronto los sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a él.

La víctima al percatarse de la situación, escapó del lugar. Sin embargo, los delincuentes lo alcanzaron y le propinaron cuatro disparos. Tras lograr su cometido los sicarios huyeron, según algunos vecinos, los asesinos tuvieron una caída en el escape, incluso derramaron aceite y tuvieron que arrastrar el vehículo por unos metros.

Lamentablemente, las cámaras de la seguridad de la zona no se encuentran operativas, situación que dificulta a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para dar con el paradero de los autores de este crimen.