SJL: Camioneta de Serenazgo atropella y mata a anciana 

FAMILIA DE LA MUJER DE 75 AÑOS DENUNCIÓ QUE NO RECIBIÓ EL AUXILIO INMEDIATO

Una adulta mayor perdió la vida la tarde del lunes 11 en San Juan de Lurigancho, luego de ser atropellada por una camioneta del Serenazgo de la municipalidad cuando cruzaba la intersección de la avenida Gran Chimú con la calle Huacas.

La víctima, identificada como Olga Donayre (75), madre de familia y ex trabajadora del Hospital Dos de Mayo, fue embestida pasadas las 3:00 p.m., en circunstancias que aún son materia de investigación.

El impacto la lanzó varios metros, causándole heridas graves y una hemorragia abundante. Testigos aseguraron que el vehículo circulaba a velocidad y la embistió en una curva. Tras el golpe, la mujer quedó tendida en la pista, mientras el personal municipal permanecía en la zona.

Minutos después, y en la misma unidad que ocasionó el accidente, integrantes del Serenazgo trasladaron a la adulta mayor hasta la Clínica San Juan Bautista. Según denunció la familia, el auxilio no fue inmediato, lo que aumentó la indignación de los allegados.

Pese a los esfuerzos médicos, su muerte fue confirmada poco después de su ingreso al centro de salud. La noticia generó conmoción y provocó la llegada de familiares a la comisaría de Zárate para exigir justicia.

Jocelyn, nieta de la víctima, contó que se enteraron del accidente mediante una llamada y que en el trayecto a la clínica recibieron la confirmación del deceso. El conductor fue identificado como Marco Choque Cosido, miembro del Serenazgo distrital. La familia demanda su detención, la cancelación de su licencia y sanciones ejemplares.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho expresó su pesar por lo ocurrido y anunció que asumirá todos los gastos derivados del hecho. Asimismo, aseguró que se realiza una investigación exhaustiva y que se sancionará cualquier negligencia.