Solicita  su libertad inmediata

PEDRO CASTILLO ACUSÓ A LA FISCAL DE LA NACIÓN DE CONSPIRAR PARA ACABAR CON SU GOBIERNO

El expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones, participó de una audiencia del Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que ordene su inmediata libertad y se reponga las cosas al estado anterior de su detención del 7 de diciembre del 2022.

Ante el pleno del TC, Castillo Terrores afirmó que fue arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia; sin embargo, afirmó, que solo conducía a su familia a la embajada de México para poner a buen recaudo a sus hijos y esposa. Tras ello, indicó, retornaría a Palacio de Gobierno.

“En ese momento he sido apresado y violentado en mis derechos constitucionales como es el derecho a la libertad y a un debido proceso dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, hoy se demuestra con los hechos es una líder de una presunta organización criminal, que ha planeado con altos mandos de la policía y cierto grupo de congresistas para acabar con mi gobierno y mi gestión porque no pertenezco, según ellos, a esta élite, por no estar de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia“, dijo.

El exmandatario dijo que el Ministerio Público se ha ensañado con él y solicitó se deje sin efecto y se declare nulo todos los procedimientos judiciales, administrativos y actos posteriores a su detención.

“Claro está ha habido un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional”, expresó.

La presentación de Castillo Terrones se da en el marco de una audiencia del TC para evaluar un recurso de habeas corpus para obtener su libertad que presentó su defensa legal.

Leer también [Se cae patraña contra la Fiscal de la Nación]

En esa línea, tras la declaración del exmandatario hizo uso de la palabra el abogado Eduardo Pachas Palacios, quien pidió se declare nula la prisión preventiva contra su patrocinado por la presunta comisión del delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado.

También cuestionó el proceso de vacancia llevado a cabo en el Congreso de la República por no haber cumplido con los requisitos legales para su presentación y posterior aprobación. En la audiencia también participa el abogado del Congreso de la República.