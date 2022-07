Sujetos arrancan parte de la oreja a vigilante que salió en defensa de mujer

Un hecho indignante se registró en la urbanización Villa Portada de Ceres en el distrito de Santa Anita. Y es que un vigilante terminó con la oreja cercenada tras ser atacado por un sujeto de 24 años. Todo inició cuando el hombre de seguridad identificado como José Cárdenas se percató que una joven era perseguida por un hombre. Al observar que ambos empiezan a forcejear, decide acercarse para intervenir.

LA PNP NO ACEPTÓ LA DENUNCIA DEL AGRAVIADO PORQUE MINUTOS ANTES EL ATACANTE LO HABÍA DENUNCIADO

Al escuchar los gritos, otro vigilante del lugar abandona la caseta donde se encontraba y decide apoyar a su compañero. Los uniformados lograron reducir al agresor y se retiró enfurecido del lugar. Sin embargo; minutos después regresó con otros hombres para golpear a Cárdenas.

“Agarro al joven que me estaba agrediendo, para que no me siga golpeando y bajé la cabeza. En ese momento, me hizo varios cortes y me arrancó un pedazo de la oreja”, señaló el afectado.

El presunto agresor fue identificado como Víctor Andrés Faler Sotomarino de 24 años. Cuando el agente agraviado acudió a la comisaría de Santa Anita, se dio con la sorpresa de que el hombre lo denunció por agresión. Por tanto, la PNP no le aceptó la acusación.

“Lo que más indigna es que han denunciado a los vigilantes. El vigilante ha perdido una parte de la oreja. Si no respetan a los vigilantes que nos cuidan, quienes están apoyándonos con nuestra seguridad, no van a respetar a nadie”, lamentó una de las vecinas de la zona.

Cabe precisar que el vigilante afectado, es padre de dos niños y pidió apoyo para pagar una cirugía reconstructiva, ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar la intervención.