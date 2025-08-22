SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES INVOLUCRADA EN GRAVE DENUNCIA: SMV oculta millonario negociado en Agropucalá

Intendente Alix Godos avalaría uso indebido de información privilegiada

– Se buscaría entregar 5,000 hectáreas de la empresa a precio de ganga a postor elegido a dedo

– Decisión se adoptaría hoy en una junta de acreedores

¡De escándalo!

La entidad supervisora del mercado de valores está en la mira de la Fiscalía acusada de ocultar información relacionada a millonarios negociados en la empresa azucarera Agropucalá, según una grave denuncia.

La indagación penal responsabiliza directamente al Intendente de Supervisión de Conductas, Alix Godos García, de ocultar información gravitante a los inversionistas, y acusa al Superintendente de la institución Zósimo Pichihua Serna de no supervisar a la compañía en cuestión.

¿Qué esconden?

Desde el año 2023 la firma Alva Legal Asesoría Empresarial SAC, representada por Sonia Alva Rodríguez, asumió la administración de Agropucalá respaldada por la SUNAT, acreedora principal y presidenta de la Junta de Acreedores. Desde ese momento, todas sus actividades se han mantenido ocultas al mercado.

Documentación oficial obtenida del INDECOPI y del Poder Judicial corrobora que entre el 2023 y el 2025 se han llevado a cabo diversas juntas de acreedores bajo la presidencia de la SUNAT, y ninguna de sus convocatorias ni acuerdos han sido difundidos por la SMV.

Plan oculto

Situaciones tan críticas como la aprobación de un Plan de Reestructuración Patrimonial que determina la paralización total de las actividades productivas y el arrendamiento de todos sus campos de cultivo permanecen ocultas al mercado por decisión de la SMV.

Desde entonces, acreedores laborales han exigido a la SMV fiscalizar a la gestión de Alva y publicar información sobre la empresa, pero el funcionario responsable de la supervisión, Alix Godos García, guarda silencio.

5,000 hectáreas a precio de ganga

La razón de todo esto sería entregar casi 5,000 hectáreas de tierras fértiles de la empresa a un postor elegido por Alva y el representante de la SUNAT, Pablo Alexander Alejos, en una junta de acreedores convocada para el día de hoy.

Para ello, se habría llevado a cabo un proceso clandestino de arrendamiento de las tierras, cuyas condiciones tampoco se publicaron en el portal de la SMV, limitando la participación de otros inversionistas.

El rol de la Bolsa de Valores de Lima

No todas las entidades han guardado silencio. La Bolsa de Valores de Lima al tomar conocimiento de estos hechos requirió información a la administradora impuesta por la SUNAT y notificó a la SMV para que actuara en defensa de la transparencia del mercado. Sin embargo, los funcionarios de la entidad supervisora no reaccionaron.

Según el abogado Wilfredo Chero Villegas, esta actitud configura el delito de uso indebido de información privilegiada.

Ministerio de Trabajo bajo la lupa

Chero Villegas también acusa al Ministerio de Trabajo de manipular la designación de los representantes de los acreedores laborales, manteniendo como supuesto representante al abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, subordinado de Sonia Alva, a pesar de haber sido removido por la asamblea de acreedores.

De esta manera, con los votos de Pablo Alejos (SUNAT) y Gálvez Rodríguez (supuesto representante laboral), se tendrían los votos suficientes para aprobar el contrato clandestino de arrendamiento de tierras.

Las cifras del negocio

Según denunció Roberto Cabrejos Alarcón, representante electo de los acreedores laborales, se pretende alquilar las tierras por un valor que no superaría los 11 millones de soles, cuando históricamente Agropucalá ha producido en dichos campos alrededor de 50 millones anuales.

Esto evidenciaría una diferencia de más de 40 millones de soles que irían al bolsillo del postor favorecido.

Sin respuesta

La Razón intentó comunicarse en diversas ocasiones con los funcionarios cuestionados de la SMV, pero no respondieron.

Mientras tanto, la defensa legal de los trabajadores, a cargo de Chero Villegas, anunció que además de las denuncias internas está preparando una acción legal ante la International Organization of Securities Commissions, organismo que agrupa a entidades supervisoras como la SMV.