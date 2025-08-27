Surco tendrá un segundo coliseo dotado de piscina semiolímpica y gimnasio panorámico

Municipalidad de Surco inició la construcción del moderno complejo en un espacio público recuperado ubicado en la Av. Raúl Ferrero.

La Municipalidad de Santiago de Surco inició la construcción del Coliseo Raúl Ferrero, que se convertirá en el segundo gran escenario deportivo cerrado del distrito, después del emblemático Coliseo Montjoy. La obra se viene ejecutando en la Av. Raúl Ferrero, sobre un espacio público que había estado ocupado de manera indebida por más de 20 años y ha sido recuperado recientemente.

Este nuevo coliseo ofrecerá a los vecinos de Surco una infraestructura de calidad, moderna, accesible y sostenible, diseñada para fomentar la actividad física, la recreación y el bienestar integral.

En el primer nivel del recinto se construirá una piscina semiolímpica, diseñada bajo estándares reglamentarios para entrenamiento y competencias deportivas. También se construirán graderías laterales para espectadores, vestuarios, cuarto de máquinas, duchas, baños, enfermería, almacenes de equipos y un adecuado sistema de ventilación e iluminación natural.

Y en el segundo nivel se instalará un gimnasio equipado con áreas diferenciadas para cardio, musculación y ejercicios funcionales.

El diseño incluye amplios ventanales panorámicos, que no solo permitirán el ingreso de la luz natural, sino que también ofrecerán una vista privilegiada hacia la zona acuática y el entorno exterior.

El Coliseo Ferrero será una infraestructura funcional e inclusiva, con zonas verdes, espacios de descanso, servicios, oficinas administrativas y equipamiento tecnológico. Además, la obra cumplirá con todas las normas de seguridad, salubridad, accesibilidad y cuidado del medio ambiente, incorporando medidas sostenibles para reducir su impacto ambiental.

Surco, capital del deporte

El Coliseo Montjoy, inaugurado en el año 2024, ya es sede de torneos nacionales en diferentes disciplinas deportivas, y próximamente el Coliseo Ferrero consolidará el compromiso de la actual gestión municipal con el deporte, la salud y la recreación de los vecinos. Estos espacios deportivos, más los modernos estadios Julio Montjoy y José Carlos Carvajal, entre otros complejos deportivos, convierten a Surco en la capital del deporte en Lima.