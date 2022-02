Sus seis hijos mueren tras choque automovilístico en las Vegas

Un sábado a la tarde cualquiera se transformó para una familia en un drama de dimensiones devastadoras: un matrimonio perdió a sus seis hijos en un brutal accidente de tránsito, luego de que un conductor se pasara un semáforo en rojo. El tremendo impacto provocó un choque en cadena entre seis vehículos que destruyó la camioneta en la que se trasladaban los hijos de la familia de Jesús Mejía y Erlinda Zacarías. El conductor que provocó la tragedia también murió en el acto.

UN CONDUCTOR PASÓ UN SEMÁFORO EN ROJO Y PROVOCÓ UN ACCIDENTE QUE DEVASTÓ A UNA FAMILIA ENTERA

Nueve personas fallecieron, entre ellos los seis niños de la pareja latina. “Como madre acabaron con mi vida, me quitaron todo, mi corazón está hecho pedazos, no tengo razón para vivir” dijo Erlinda. El matrimonio esperaba en su casa la llegada de sus hijos y familiares y por eso sobrevivieron.

Sus hijos, tres niños y una niña, tenían entre 5 a 15 años. Los dos hijastros de la mujer tenían 23 y 25 años, su hermano 35. Todos fallecieron en el devastador choque producido en North Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Eran deportistas, buenos estudiantes, “muy lindos en todos los aspectos”: Jesús Mejía y Erlinda Zacarías describen así a los seis hijos.

“Acabaron con toda nuestra familia completa. Con todos nuestros hijos. Desde el más pequeño hasta el más grande, no nos dejaron ni uno. Todos están muertos“, dijo Zacarías, tomada de la mano de su esposo, en entrevista con Noticias Telemundo.

Gary Dean Robinson, de 59 años, fue el presunto responsable del choque en cadena que afectó a seis vehículos y dejó sin vida a Fernando Yeshua Mejía, de 5 años; Adrian Zacarías, de 10; Lluvia Daylenn Zacarías, de 13; Bryan Axel Zacarías, de 15; Gabriel Mejía-Barrera, de 23; David Mejía-Barrera, de 25, y Jose Zacarías-Caldera, de 35 años.

El sábado, Robinson, quien manejaba un Dogde a más de 160 kilómetros por hora (el límite es 60), se dirigía al norte por la calle Commerce cuando presuntamente se pasó un semáforo en rojo y chocó con varios vehículos. Robinson y su acompañante también murieron en el accidente.

“Todos nuestros hijos murieron al instante”, dijo la madre de la familia al ser preguntada por la información que le dieron las autoridades sobre el accidente. “Estamos destrozados y no tenemos palabras ni consuelo para nuestro gran dolor“, agregó.

Hora antes del accidente, Zacarías llamó a una de sus hijas por teléfono. Habían quedado en encontrarse para almorzar. Como no le contestó, la madre empezó a llamar a los teléfonos de sus otros hijos, pero ninguno respondió. “Y no llegaron, no llegaron”, dijo con voz cortada.

Ya en la noche, Zacarías fue hasta el lugar del accidente y supo que entre los fallecidos estaban sus cuatro hijos, sus dos hijastros y su hermano. “Eran unos hijos excelentes. Eran todo para mí, y los perdí”, agregó el hombre conmovido.

Aunque la policía no confirmó si Robinson estaba borracho, Jesús Mejía, padre de los fallecidos, dijo: “Las personas deberían tener consciencia y no manejar borrachos ni drogados”.

“Esta es una tragedia insondable que alteró para siempre la vida de tantas personas”, dijo la concejala de Las Vegas Pamela Goynes-Brown. “Nuestros corazones y oraciones están con todas las familias que están experimentando este dolor inimaginable. Su pérdida es la pérdida de nuestra comunidad”, agregó la edil.

Los antecedentes del conductor

El conductor de un Dodge Challenger que pasó un semáforo en rojo a 160 kilómetros por hora y chocó una camioneta, acabando con toda una familia de siete personas, incluidos cuatro niños, era un delincuente profesional y recientemente se había declarado culpable de cargos por exceso de velocidad.

El conductor del Challenger, Gary Dean Robinson, de 59 años, de North Las Vegas , y su pasajera Tanaga Ravel Miller, de 46, estaban entre los muertos en la escena del accidente en North Las Vegas el sábado.

En diciembre, Robinson fue acusado de exceso de velocidad cuando viajaba a más de 20 kilómetros por encima del límite, según los registros judiciales.

Estaba programado para estar en el Tribunal Municipal de Las Vegas el lunes para ser sentenciado por la multa por exceso de velocidad después de declararse culpable.

Su pasado revela la vida de un criminal de carrera, incluidos cargos de asalto con un arma mortal, violencia doméstica, delitos de drogas, agresión y varias multas por exceso de velocidad que resultaron en la suspensión de su licencia.

La vida criminal de Robinson terminó cuando su conducción imprudente el sábado también mató a una familia de siete miembros después de que su minivan fuera golpeada en el devastador accidente de seis autos.