Susel: “Dina solo llegará hasta el 2025”

CREE QUE PRESIDENTA YA NO LE SERÁ ÚTIL AL CONGRESO Y QUE LA ‘BOTARÁN’

“Como la canción de Héctor Lavoe; ‘’triste y vacía’ con dirección a Santa Mónica”, afirmó.

En el programa de Streaming, ‘Causa y Efecto’, la parlamentaria no agrupada Susel Paredes Piqué vaticinó que la presidenta Dina Boluarte no seguirá en el poder más allá del 2025 puesto que será el mismo Congreso de la República que la ‘botará’ cuando ya no le sea útil.

La legisladora calificó a la mandataria como un ‘elemento utilitario’ o como un ‘cuchillo que no corta’ en referencia a la participación de la mandataria en su relación con las bancadas de Derecha en el Congreso.

“Creo que llega hasta el 2025 porque para la derecha Dina Boluarte es un elemento utilitario. Es como un cuchillo cuando no corta lo botas”. La van a botar y no la va a defender nadie. Como la canción de Héctor Lavoe; ‘’triste y vacía’ con dirección a Santa Mónica“, aseveró Paredes Piqué.

Como se recuerda, la parlamentaria junto con su colega Flor Pablo, presentaron hace unos días una moción de vacancia en contra de la Jefa de Estado por el escándalo de los Rolex y su actitud obstaculizadora contra las investigaciones del Ministerio Público contra su hermano Nicanor.

Sin embargo, dicha moción fue rechazada por el Pleno del Congreso.

Ante esto, Susel indica que este blindaje es débil puesto que las bancadas que ahora defienden a Dina son las mismas que buscaban derrocar al expresidente Pedro Castillo.

“Quién sostiene a Dina Boluarte son estas mismas bancadas que desde el primer día dijeron que Pedro Castillo no había ganado las elecciones”, acotó.

No quiere audios

Finalmente, el ex abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, a través de su defensa legal, solicitó al Poder Judicial anular y excluir las pruebas que entregó el coronel PNP Harvey Colchado al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), específicamente los audios de las reuniones que el letrado y el efectivo sostuvieron.

Según la defensa de Castañeda, las grabaciones realizadas por Colchado, en calidad de agente encubierto, violaría el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad.