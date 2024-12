Testimonios hunden más a Martín Vizcarra

EX MINISTRO DE AGRICULTURA, JOSÉ HERNÁNDEZ, CONFIRMA PAGOS MILLONARIOS A EXPRESIDENTE

Coordinó encuentros con representantes de ICCGSA para pactar pagos por más de un millón de soles por Hospital de Moquegua.

Día difícil para el expresidente Martín Vizcarra. El día de ayer, durante la audiencia judicial del juicio que se le sigue por pago de coimas, el exministro de agricultura, José Hernández, confirmó haber sido el nexo entre la empresa ICCGSA y el exmandatario para el pago de más de un millón de soles a favor del líder de Perú Primero (PP) para la construcción del Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador de dicha región (2011-2014).

«(Martín) Vizcarra le pide a Rafael Granados (entonces gerente comercial de la empresa ICCGSA) que me dé el teléfono y ahí empieza una conversación diferente. Ahí (Vizcarra) me pregunta si los conozco (a ICCGSA) y si son serios y que si habría algo adicional; o sea un premio (…) que ellos se comen la torta solos. Se me quedó grabado porque nunca le había escuchado una expresión de ese tipo«, dijo Hernández.

Es ahí donde el exfuncionario confirmó el monto de dinero que pidió el popular ‘Lagarto’ para favorecer a dicha empresa constructora.

«Y la conversación devino en ‘si había algo para él’, y le digo que hable directamente con Granados. Me dice ‘mejor tú dile’ y le digo ‘de qué estamos hablando’ y él me habla de un monto de dinero: 1 millón 300 mil soles. Le digo a Granados «esto es lo que está pidiendo para otorgar la buena pro y firma de contrato», agregó el exministro.

Aseguró que la entrega del dinero ilícito se concretó en varios momentos en 2014 y 2016.

Estas revelaciones se dieron durante la audiencia del juicio oral abierto contra Vizcarra Cornejo por el presunto delito de cohecho pasivo propio, cuya acusación también incluye el presunto cobro de una coima de 1 millón de soles por la obra Lomas de Ilo en la región Moquegua.

Dinero en maleta de cuero

El exministro dijo en la audiencia que el pago del millón 300 mil soles de coima se realizó en varias entregas, y de acuerdo a su relato fue testigo de ello hasta en seis ocasiones.

Indicó que el primer pago se realizó entre fines de marzo e inicios de abril del 2014.

Hernández Calderón dijo que en dos oportunidades recogió paquetes -de sobres de manila sellados con cinta adhesiva- que «evidentemente» contenían dinero en las oficinas de ICCGSA en Lima, y que luego se los enviaba a Vizcarra con su chofer, «el señor Carlos Aranda».

Durante la audiencia, el fiscal Juárez Atoche, proyectó diapositivas con las conversaciones de WhatsApp de Hernández con Vizcarra o representantes de ICCGSA, en los que se coordinaba la entrega del dinero. «En tres oportunidades más recogí el dinero, con el argumento de que Vizcarra no podía ir y me decía que lo traiga a la oficina y él lo recogía (…) Él venía con un maletín de cuero de color marrón oscuro, ahí ponía el dinero y se lo llevaba», contó.

Una entrega ocurrió en julio del mismo año bajo la misma modalidad. Hernández confirmó que Vizcarra recibió el dinero a través de un mensaje de WhatsApp, en el cual se evitaba mencionar su nombre y se referían a él como “el amigo del sur”.

El extitular de Agricultura indicó que se sintió ‘utilizado’ por Vizcarra por la forma como éste le pedía favores para la recepción de dinero ilícito.

Recordemos que en una audiencia anterior, el exdirector de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, confesó que entregó un millón de soles en coimas al expresidente y que se reunieron el 6 de noviembre de 2013 para coordinar la licitación de la obra Lomas de Ilo.

Se defiende

Tras las declaraciones de su examigo, Martín Vizcarra se defendió al calificar el testimonio de su exministro de “infundadas” y atribuyéndolas a “ataques políticos” en su contra. Según el exmandatario, las denuncias provienen de colaboradores eficaces que buscan “reducir sus penas” mediante acuerdos con la Fiscalía.

Vizcarra ha sostenido que la licitación del Hospital de Moquegua fue transparente y que no existen pruebas concluyentes que lo involucren directamente. No obstante, los chats y el testimonio de Hernández son considerados pruebas clave en el juicio.